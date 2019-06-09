Российская Премьер-лига (РПЛ) презентовала проект календаря на сезон 2019/20. Турнир начнется 14 июля и завершится 17 мая. Финал кубка страны пройдет 13 мая.

Календарь чемпионата многие годы вызывал вопросы у всех заинтересованных сторон: клубов, тренеров, болельщиков. И на то были веские причины. Свежий пример - матч прошлого сезона в декабре между "Енисеем" и "Ахматом" в Красноярске, когда столбик термометра опустился до "минус 14".

- Это был не футбол. Ребята мучились, многие из них никогда в жизни не могли себе представить, что выйдут на поле в такой мороз. Кому нужно проводить игру в подобных условиях? - справедливо возмущался главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов.

По новому календарю самые холодные регионы не получили матчи в декабре и начале марта

По новому проекту календаря таких ситуаций возникать больше не должно. Самые холодные регионы не получили матчи в декабре и начале марта. И это лишь одно из изменений.

Еще в прошлом сезоне при составлении расписания все решала так называемая таблица Бергера. Команда получала номер от одного до 16 и играла по предрешенному календарю - условно, с номерами семь, восемь и девять. И у всех была одинаковая цепочка соперников. Просто все стартовали с разных номеров. Из-за этого "Локомотив" в чемпионском сезоне 24 раза встречался с клубами, которые туром ранее выходили против ЦСКА. Теперь же все команды раскиданы случайным образом.

Если по прежнему календарю топовые матчи порой наслаивались друг на друга, то теперь в одном отдельно взятом туре может состояться только одна встреча между грандами. Все топ-вывески распределены по сезону: 20 главных игр в 20 турах.

Еще один важный момент - гостевые серии. К примеру, в прошлом сезоне "Ростов" и "Арсенал" в первом круге не сыграли дома ни одного матча против топ-5. Теперь же все клубы проведут на своем поле как минимум одну встречу с представителем лидирующей пятерки.

Что касается первого тура, то в нем сложно выделить одну конкретную игру. Пожалуй, наибольший интерес вызывают матчи чемпиона страны "Зенита" и московского "Спартака". Оба клуба примут дебютантов элитного дивизиона: "Тамбов" и "Сочи" соответственно.