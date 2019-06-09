Суд США приговорил россиянку, растившую троих детей, к семи годам тюрьмы

Американский суд фактически умышленно оставил троих несовершеннолетних без матери, притом что их отец-американец отказывается платить алименты и финансово поддерживать детей.
Более того, происходящее фактически является неприкрытой попыткой американской Фемиды шантажировать российское правосудие, используя мать троих детей как заложницу. В 2013 году у Осиповой, проживавшей в США, и бывшего военного Брайана Мобли родилась первая дочь. Но в 2014 году Мобли подал на развод. Осипова с сыном от предыдущих отношений и дочерью перебралась в Россию, где позже родилась вторая дочь от американца. Она заявляла о проявлениях "домашнего насилия", но суд эти аргументы не учел, сославшись на отсутствие доказательств.
Российский суд оформил ее развод с Мобли и обязал отца платить алименты. Но Мобли отказался и обратился в американский суд, который принял решение оставить детей с отцом из-за того, что Осипова якобы вывезла их из США без согласования с ним. Хотя, как следует из представленной в суде переписки в Skype, Мобли был в курсе ее планов и приветствовал их.
Осипову решение американского суда не устроило. Ведь передача полной опеки отцу над двумя маленькими детьми - случай исключительный для судебной практики США. Сейчас новой нормой становится совместное воспитание, а в отдельных регионах до сих пор исходят из практиковавшейся весь XX век "доктрины нежного возраста" (англ. "tender years doctrine"), по которой дети младше 4 лет, а именно столько было обеим девочкам, оставались с матерью. Осипова сама приехала в Уичито в сентябре 2017 года с тем, чтобы решить вопрос о совместной опеке. Но два дня спустя ее арестовали по иску экс-супруга, обвинив в похищении собственных детей. Более того, в США суд счел "вымогательством международного масштаба" ее требования к отцу выплатить алименты, и именно этим пунктом обвинения обусловлена большая часть ее срока.
Во время слушаний под давлением американской Фемиды Осипова даже согласилась на возвращение девочек в США, но российский суд, руководствуясь интересами детей, имеющих гражданство РФ, не дал разрешения на их выезд за границу.
Власти США готовы освободить Осипову, но только в том случае, если ее общие с Мобли дочери вернутся в Америку. Такое условие поставил судья Эрик Мелгрен. Во время оглашения вердикта он признал, что это теперь больше зависит от решения суда в России, а не подсудимой. А значит, приговор - не что иное, как попытка надавить на российское правосудие.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с возмущением потребовала прекратить этот "правовой произвол". По ее словам, американское правосудие в последнее время явно предвзято в отношении соотечественников и действует по принципу "русская - значит виновна". Адвокаты россиянки также обратили на это внимание и пытались добиться его отстранения от дела, но не преуспели.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала, что решение суда оставляет трех несовершеннолетних детей без матери, что противоречит Конвенции ООН о правах ребенка. Уместно напомнить, что США - единственное из государств ООН, так и не ратифицировавшее конвенцию.
Детей не оставят без поддержки
Надо приложить максимум усилий, чтобы смягчить ситуацию для детей осужденной в США Богданы Осиповой, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. "Мы ожидали более мягкого приговора, - сказал она агентству РИА Новости. - Получается, у детей теперь ни папы, ни мамы. Надо приложить все усилия, чтобы максимально эту ситуацию смягчить. Будем стараться все возможное сделать. Задача - максимально помочь детям".
Мнение
Пока Богдана благодаря экс-супругу сидит в американской тюрьме, дети ждут возвращения мамы на ее родине - в Калининграде.
"Заявление о расторжении брака Богдана подала в калининградский суд. Это вполне объяснимо: она сохраняет российское гражданство, в Калининграде у нее квартира и регистрация, - рассказал калининградский адвокат Иван Кузнецов, который ведет это дело с 2014 года - с момента развода. - Здесь же она в 2015 году подала в суд и заявление об определении постоянного места жительства своих дочерей вместе с матерью. Дело было решено в ее пользу. Брайан был проинформирован обо всех судебных процессах, но отказался принимать участие в них и не обжаловал решений".
Сейчас все трое детей, тоже имеющих двойное гражданство, - четырехлетняя София, шестилетняя Изабелла и их старший брат от первого брака матери, 14-летний Иэн - живут в Калининграде со своим официальным опекуном - тетей Богданы Еленой Поляковой. Как подчеркивает Иван Кузнецов, опекунство это оформлено по всем требованиям закона: оказавшись в американской тюрьме, осенью 2017 года Осипова через российского консула направила заявление об установлении опеки на всех троих детей, поручив заботы о них сестре своей матери. Той детей передали без возражений, учитывая ее постоянный доход, благоприятные жилищные условия. Брайан пытался признать эту передачу опеки незаконной, приехав в Калининград год назад, но проиграл суд.
"Изначально Брайан и его адвокаты не делали каких-либо конструктивных предложений Осиповой относительно совместной опеки над детьми, - говорит Иван Кузнецов. - Позиция была очень простая: ей грозит длительный тюремный срок, поэтому в ее интересах вывезти детей обратно в Америку".
Богдана пыталась урегулировать конфликт - отозвала исполнительный лист по алиментам в РФ, подала апелляцию на решение Московского районного суда Калининграда, отказавшего в снятии запрета на вывоз детей за пределы РФ. Такой запрет наложила опекун, подстраховалась на случай, если отец предпримет попытку вывезти девочек.
В общем-то, сейчас младшая часть этой разделенной семьи живет вполне благополучно. Дети стоят на учете в медучреждениях, посещают кто сад, кто школу. Но маму не заменишь, а дети не видели ее уже два года, общение идет практически только по электронной почте. Вердикт американского суда о семилетнем сроке стал шоком для всей семьи.