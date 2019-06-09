В НХЛ наступает развязка плей-офф. В ночь с воскресенья на понедельник "Сент-Луис Блюз" мог завоевать Кубок Стэнли в случае победы над "Бостоном". Буквально накануне самого важного в истории "музыкантов" матча счастливые моменты пережил российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

- Судя по всему, Яна держалась до тех пор, пока муж не вернулся к ней, - пошутил нападающий "Блюз" Патрик Марун. Дело в том, что супруга Владимира Яна родила сына аккурат в перерыве между пятым и шестым матчами финальной серии плей-офф. "Сент-Луис" выиграл тяжелейший поединок на выезде (2:1) и вернулся из Бостона готовиться к следующей встрече. А Тарасенко помчался в роддом, где присутствовал при появлении на свет своего второго сына. Напомним, что у пары в 2016 году родился мальчик, которого назвали Александром. Также семья Тарасенко воспитывает сына от первого брака Яны - Марка.

Партнеры по команде, разумеется, Владимира всячески поддержали - новость о рождении сына у Тарасенко, кажется, воодушевила всех "музыкантов".

- Стать родителем - это одна из лучших вещей на свете. Наверняка он сейчас испытывает невероятные эмоции. Мы все за него очень и очень рады, - рассказал журналистам нападающий Райан О Райлли.

Защитник "Блюз" Карл Гуннарссон, в свою очередь, выразил надежду, что пополнение в семье вдохновит Тарасенко на новые подвиги: "Если такие события тебе удается превращать в дополнительную мотивацию, то это очень круто. Надеюсь, так и будет. Это просто потрясающе - в самый разгар финала Кубка Стэнли у тебя родился сын! Как здорово будет выйти на площадку и выиграть для него чемпионство!"

Напомним, что в серии до четырех побед счет 9 июня был 3:2 в пользу "Сент-Луиса". "Блюз" для завоевания Кубка надо выиграть один из двух оставшихся матчей.