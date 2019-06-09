Ученые нашли новую причину преждевременной смерти молодых людей

Специалисты Американского общества питания заявили, что в мире фиксируются миллионы случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных недостаточным употреблением фруктов и овощей. Об этом пишет Medicalxpress.

Исследователи выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с невысоким употреблением фруктов, а один из 12 случаев объясняется недостаточным количеством в рационе овощей. Причем сильнее всего недостаток фруктов и овощей влияет на здоровье молодых людей, особенно - мужчин (в рационе женщин, как правило, больше растительной пищи), отметили исследователи.

- Фрукты и овощи - это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара, - пояснила ведущий автор исследования Виктория Миллер.

Она отметила, что в день нужно есть 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока). Оптимальное количество в рационе овощей, включая бобовые, - 400 граммов. Это эквивалентно примерно трем чашкам сырой моркови, которые нужно съедать в течение дня.

Результаты исследования американцев будут представлены на Nutrition 2019 - ежегодном собрании Американского общества питания, которое пойдет с 8 по 11 июня в Балтиморе.