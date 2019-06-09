В Болгарии задержан готовивший теракт 16-летний сторонник ДАИШ

Прокуратура Болгарии начала расследование по делу 16-летнего подростка из Пловдива, задержанного за подготовку теракта с применением взрывных устройств на территории страны. Об этом в субботу заявил заместитель генерального прокурора Иван Гешев.

О радикальном поведении подростка в полицию сообщили его родственники, после чего сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях, которыми пользовался юноша, пишет РИА Новости.

Были обнаружены уже готовые трубчатые бомбы, которые часто используются при нападениях в США. Изъяты бомбы с гвоздями, а также более 14 килограммов вещества, используемого для изготовления этого типа взрывных устройств. По данным прокуратуры, подросток являлся сторонником ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ").

Уточняется, что молодой человек из благополучной семьи и учится в элитной школе. Завербован он был через соцсети. По словам Гешева, юноша - жертва, а не серьезный преступник. Сейчас он находится под стражей, с задержанным работают психологи и юристы.