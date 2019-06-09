В Боснии и Герцеговине готовился теракт в отношении сербских лидеров

Так, по информации портала "Српскаинфо", гражданин БиГ Зияд Халилович через социальные сети искал снайпера для совершения теракта. СМИ цитирует и заявление пресс-секретаря МВД Республики Сербской Мирны Милянович, которая рассказала, что правоохранительные органы собрали и передали соответствующие данные республиканской прокуратуре на подозреваемого в "публичном подстрекании к террористической деятельности".

"Он (Зияд Халилович) подозревается в том, что 23 января 2019 года на своей странице в Facebook распространял идеи, подстрекая к террористической деятельности и призывая к ликвидации высших должностных лиц Республики Сербской", - сообщила Милянович.

Журналисты "Српскаинфо" выяснили, что активность Зияда Халиловича привлекла внимание Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД РС. "Полиция провела обыски в доме и на других объектах, где он появлялся. В результате, были найдены пистолет и граната, мобильные телефоны и пропагандистский материал. Речь идет о пропаганде радикализма", - подчеркивается в статье "Српскаинфо".

Между тем накануне своего визита на ПМЭФ-2019 Милорад Додик дал интервью "Российской газете", рассказав, что сейчас в стране идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил Додик. - С другой стороны мы, представители Республики Сербской, не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас, Республику Сербскую, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев". "Поэтому естественно они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции Боснии. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из Боснии сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию", - заключил Додик.