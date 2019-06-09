Новости

Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26 11:49
Рапота: В России белорусов любят. Это хорошая основа для общего будущего 11:40
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи 11:39
В Калифорнии выиграли в лотерею 530 миллионов долларов 11:24
В Боснии и Герцеговине готовился теракт в отношении сербских лидеров 11:16
В Сочи уточнили состояние пострадавших в ДТП с туристическими автобусами 11:11
В Новороссийске рядом с АЗС сгорел бензовоз 11:02
В центре Тюмени произошел пожар в колонии 10:52
60 лет назад с подлодки запустили первую почтовую ракету 10:30
В Сочи 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов 10:20
Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Беларусь 10:18
В США подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю" 10:18
Жара в Москве в воскресенье может побить рекорд 1948 года 10:12
Китай предупредил об "ужасных последствиях" от соблюдения санкций США 10:09
"Безумная идея". Как УАЗ пытался поднять автомобиль в воздух 09:48
В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо 09:45
Ученые нашли новую причину преждевременной смерти молодых людей 08:55
"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 20 июня 08:54
На Сахалине построят комплексы СПГ и объекты инфраструктуры 08:43
Видео: В Дагестане горная река унесла автомобиль УАЗ 08:32
Боксер Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса 08:09
Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам 07:16
Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие 06:46
Трое сирийских военных погибли при атаке боевиков на армейский патруль 06:28
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление 06:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
09.06.2019 11:16
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине готовился теракт в отношении сербских лидеров

Текст: Александр Борисов (Сараево)
На фоне успешного визита сербских лидеров Боснии и Герцеговины (БиГ) - Милорада Додика (председательствующий в президиуме БиГ) и Жельки Цвиянович (президент Республики Сербской) - на Петербургский международный экономический форум, где они активно выступали за расширение взаимодействия с Россией, появилась информация о готовившемся в отношении политиков покушении.

Так, по информации портала "Српскаинфо", гражданин БиГ Зияд Халилович через социальные сети искал снайпера для совершения теракта. СМИ цитирует и заявление пресс-секретаря МВД Республики Сербской Мирны Милянович, которая рассказала, что правоохранительные органы собрали и передали соответствующие данные республиканской прокуратуре на подозреваемого в "публичном подстрекании к террористической деятельности". 

Вучич подписал указ о назначении нового посла Сербии в России

"Он (Зияд Халилович) подозревается в том, что 23 января 2019 года на своей странице в Facebook распространял идеи, подстрекая к террористической деятельности и призывая к ликвидации высших должностных лиц Республики Сербской", - сообщила Милянович.

Журналисты "Српскаинфо" выяснили, что активность Зияда Халиловича привлекла внимание Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД РС. "Полиция провела обыски в доме и на других объектах, где он появлялся. В результате, были найдены пистолет и граната, мобильные телефоны и пропагандистский материал. Речь идет о пропаганде радикализма", - подчеркивается в статье "Српскаинфо".

Между тем накануне своего визита на ПМЭФ-2019 Милорад Додик дал интервью "Российской газете", рассказав, что сейчас в стране идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил Додик. - С другой стороны мы, представители Республики Сербской, не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас, Республику Сербскую, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев". "Поэтому естественно они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции Боснии. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из Боснии сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию", - заключил Додик.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей из-за обстрелов ВСУ
Жара в Москве в воскресенье может побить рекорд 1948 года