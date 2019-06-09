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Рубрика: Экономика

Защита встала на поток

Участники "Северного потока-2" все активнее сопротивляются давлению США
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
Защита европейцами проекта газопровода "Северный поток-2" от потенциальных американских санкций крепчает как минимум в информационном поле: в конце мая против экстерриториальных ограничений, которые готовит Вашингтон, высказались правительство ФРГ и руководство австрийской нефтегазовой компании OMV, которая кредитует проект, а 6 июня концерн BASF, чье дочернее предприятие Wintershall также участвует в проекте, призвало коллег "не позволить США решить судьбу" газопровода.

С призывом к другим компаниям и европейским чиновникам выступил председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung. По его мнению, учитывая, что строительство газопровода и его финансирование были запущены до принятия каких бы то ни было ограничений со стороны США, от них проект "должен быть освобожден". "Мы уверены, что в итоге разум победит и не будет никаких санкций в отношении европейских компаний", - надеется Брудермюллер.

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В поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу глава BASF не видит угрозы российскому трубопроводному газу, так как СПГ дороже и при регазификации теряется часть поставленного объема. Украинский транзит, несмотря на расширение балтийской магистрали, "тоже следует продолжать использовать в определенной степени", полагает Брудермюллер. "Когда в Европе наступают холода и нужно быстро нарастить закупки газа, именно русские поворачивают кран, - сказал он, имея в виду, в частности, вторую половину зимы 2017/2018 года. - Одним словом, русские хотят продавать газ, а Запад в нем нуждается".

Поводом для высказываний главы BASF стала недавняя публикация сенаторами Конгресса США проекта санкций против трубоукладчиков "Северного потока-2", против тех, кто будет обслуживать трубу, а также против страховщиков, работающих с проектом. Министр энергетики США Рик Перри заверял, что пакет мер будет действовать вне зависимости от сроков завершения прокладки газопровода, однако пока законопроект не принят.

Фото: nord-stream.com
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Представитель министерства экономики и энергетики ФРГ заявляла, что ведомство "отвергает санкции, имеющие экстерриториальное воздействие", а председатель правления OMV Райнер Зеле обвинял США в том, что они пытаются "диктовать энергетическую политику" Евросоюзу. Он тогда призвал Брюссель защищать все компании, которым угрожают санкции.

Помимо угрозы ограничительных мер, Вашингтон оказывал давление на BASF и немецкую энергокомпанию Uniper (еще один участник проекта газопровода), разослав новогодние письма их руководству от имени посла США в ФРГ Ричарда Гренелла с намеком на вероятность попасть под санкции из-за вовлеченности компаний в проект с участием российской стороны. Спустя несколько дней за право частных компаний на участие в международных проектах вступился Китай, призвавший "любые государства и лица проявлять к этому уважение".

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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