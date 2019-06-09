В ФРГ осудили пожизненно санитара-маньяка

Земельный суд нижнесаксонского города Ольденбурга поставил точку в деле, которое потрясло всю Германию. Его фигурантом стал теперь уже бывший медбрат Нильс Хегель, уроженец здешних мест, оказавшийся серийным маньяком, сознательно убивавшим своих пациентов.

Ввиду особой тяжести содеянного судья повторно приговорил его к пожизненному заключению, но теперь уже без права досрочного выхода на свободу спустя 15 лет, как это часто предусмотрено немецким законодательством.

"Ваши деяния, господин Хегель, непостижимы. Они настолько за гранью, что разум капитулирует перед лицом вопиющего числа преступлений, которые вы совершали неделю за неделей, год за годом. Ваша вина безмерна", - обратился к подсудимому судья Себастиан Бюрман.

Сам он чуть не поседел за время процесса, когда ему пришлось стать "счетоводом смерти" при разбирательстве каждой вопиющей истории. Только официально Хегеля признали виновным в умерщвлении 85 человек в возрасте от 34 до 96 лет - пациентов реаниматологических отделений горбольниц Ольденбурга и Дельменхорста, которым он вводил смертельные инъекции, вызывающие остановку сердца. Преступления совершались с февраля 2000-го по июнь 2005 года, и долгое время санитар не вызывал подозрений у коллег, прозвавших его Рембо-реаниматологом за рьяное стремление браться за любой тяжелый случай. Он был пойман с поличным случайно во время подозрительных манипуляций с больным. Чтобы доказать его вину, следователи провели 174 эксгумации, однако многие возможные жертвы были кремированы. Следствие полагает, что на самом деле Хегель мог убить не менее трехсот человек. При этом его мотивы установить так и не удалось. Психиатрическая экспертиза доказала, что 42-летний Нильс Хегель страдает неочевидными психическими расстройствами и не способен к раскаянию или сочувствию. Правда, в последнем слове подсудимый все же попросил прощения у "каждого, кому причинил боль".