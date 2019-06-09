В ФРГ осудили пожизненно санитара-маньяка

Новости

На выборах в Казахстане лидирует Токаев 21:51
"Это выдумки": Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в "Чернобыле" 21:25
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе 20:30
В Ростове для тушения дома на Береговой привлекли 56 пожарных 20:11
Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в тяжелом состоянии 20:09
ЕС официально признал новое правительство Молдавии 20:05
В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре 19:47
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос" 19:29
Под Тулой загорелся торговый центр 19:28
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций 19:26
Порошенко готов стать премьер-министром Украины 19:25
В центре Уфы произошла стрельба 19:21
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций 19:12
На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком 19:03
Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 18:18
Названы худшие ремейки в истории кино 17:59
Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии 17:53
МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР 17:51
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 17:27
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2 17:23
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 17:17
Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии 17:12
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку 16:59
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 16:53
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 21:14
Рубрика: В мире

За гранью разума

В ФРГ осудили пожизненно санитара-маньяка
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
Земельный суд нижнесаксонского города Ольденбурга поставил точку в деле, которое потрясло всю Германию. Его фигурантом стал теперь уже бывший медбрат Нильс Хегель, уроженец здешних мест, оказавшийся серийным маньяком, сознательно убивавшим своих пациентов.

Ввиду особой тяжести содеянного судья повторно приговорил его к пожизненному заключению, но теперь уже без права досрочного выхода на свободу спустя 15 лет, как это часто предусмотрено немецким законодательством.

"Ваши деяния, господин Хегель, непостижимы. Они настолько за гранью, что разум капитулирует перед лицом вопиющего числа преступлений, которые вы совершали неделю за неделей, год за годом. Ваша вина безмерна", - обратился к подсудимому судья Себастиан Бюрман.

В Германии 11 человек пострадали при падении воздушного шара

Сам он чуть не поседел за время процесса, когда ему пришлось стать "счетоводом смерти" при разбирательстве каждой вопиющей истории. Только официально Хегеля признали виновным в умерщвлении 85 человек в возрасте от 34 до 96 лет - пациентов реаниматологических отделений горбольниц Ольденбурга и Дельменхорста, которым он вводил смертельные инъекции, вызывающие остановку сердца. Преступления совершались с февраля 2000-го по июнь 2005 года, и долгое время санитар не вызывал подозрений у коллег, прозвавших его Рембо-реаниматологом за рьяное стремление браться за любой тяжелый случай. Он был пойман с поличным случайно во время подозрительных манипуляций с больным. Чтобы доказать его вину, следователи провели 174 эксгумации, однако многие возможные жертвы были кремированы. Следствие полагает, что на самом деле Хегель мог убить не менее трехсот человек. При этом его мотивы установить так и не удалось. Психиатрическая экспертиза доказала, что 42-летний Нильс Хегель страдает неочевидными психическими расстройствами и не способен к раскаянию или сочувствию. Правда, в последнем слове подсудимый все же попросил прощения у "каждого, кому причинил боль".

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду