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Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали повышение штрафов за повторную кражу электричества

Ужесточение наказания за кражу электричества соответствует логике существующей системы наказаний за административные правонарушения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"У нас уже существует такой принцип, как более жесткое наказание за повторное правонарушение. Это имеет свой смысл. Если человек нарушил закон и несет ответственность в административном порядке, то первый случай такого нарушения предполагает более мягкое наказание", - цитирует его RT.

По его словам, повторным считается правонарушение, совершенное в течение года после первого случая, а ужесточение наказания за рецидив вызвано тем, что существовавшая ранее мера не оказывает должного действия.

С 9 июня вступили в силу поправки в КоАП, которые повышают штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Теперь размер взысканий за это правонарушение может составить до 300 тысяч рублей.

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