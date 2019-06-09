В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в 530 миллионов долларов в пятницу был продан в штате Калифорния. Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2, сообщается на сайте лотереи.

Если счастливчик решит забрать выигрыш сразу, то, по правилам, он сократится до 345,2 миллиона долларов. Если же победитель захочет получить всю сумму, то ему придется согласиться на ежегодные выплаты в течение 30 лет, пишет ТАСС.

В истории этой лотереи данный джек-пот стал седьмым по величине. Крупнейшим был выигрыш для отдельного билета, разыгранный осенью прошлого года - 1,537 миллиарда долларов. Интересно, что его обладатель пришел за деньгами лишь спустя четыре месяца. Он получил на руки 877 миллионов долларов.