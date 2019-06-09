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09.06.2019 04:19
Рубрика: В мире

В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в 530 миллионов долларов в пятницу был продан в штате Калифорния. Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2, сообщается на сайте лотереи.

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Если счастливчик решит забрать выигрыш сразу, то, по правилам, он сократится до 345,2 миллиона долларов. Если же победитель захочет получить всю сумму, то ему придется согласиться на ежегодные выплаты в течение 30 лет, пишет ТАСС.

В истории этой лотереи данный джек-пот стал седьмым по величине. Крупнейшим был выигрыш для отдельного билета, разыгранный осенью прошлого года - 1,537 миллиарда долларов. Интересно, что его обладатель пришел за деньгами лишь спустя четыре месяца. Он получил на руки 877 миллионов долларов.

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