В Калифорнии выиграли в лотерею 530 миллионов долларов

В американском штате Калифорния билет лотереи Mega Millions выиграл джекпот - 530 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Это - седьмой по величине выигрыш в истории этой лотереи, проводящейся практически по всей территории США, за исключением нескольких штатов. Самый крупный выигрыш в истории Mega Millions составил 1,5 миллиарда долларов, он случился в октябре прошлого года.

Если выигравший предпочтет забрать деньги сразу, то получит наличными лишь 342,5 миллиона долларов.

Как подсчитали на CNN, на 530 миллионов долларов можно купить порядка тысячи частных островов, 384 замка и 833 автомобиля Ferrari.