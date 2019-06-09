В метро Бостона 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

В метрополитене Бостона (штат Массачусетс) пассажирский поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел в субботу около 11.00 (18.00 мск).
Телеканал CBS News сообщил, что всего в поезде находились 150 человек. По последним данным, в результате ЧП пострадали не менее десяти человек, их травмы не представляют угрозы для жизни.
Причина схода поезда пока неизвестна. Сейчас местные власти проводят расследование, пишет РИА Новости.
At least 9 injured after Green Line train derails in Boston https://t.co/uBK4g8EaWR pic.twitter.com/cV8QIaWU95— CBS News (@CBSNews) 8 июня 2019 г.