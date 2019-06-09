В воскресенье Молдавия обрела нового премьера и правительство. Получившая на выборах 35 мандатов Социалистическая партия договорилась о создании коалиции с проевропейским блоком ACUM, имеющим 26 депутатских мест. Таким образом, правившая в прошлом Демпартия, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк, со своими 30 мандатами оказалась в меньшинстве и должна будет перейти в оппозицию.

Новая коалиция утвердила председателем парламента кандидата от Соцпартии Зинаиду Гречаную и назначила премьером г-жу Майю Санду от блока Aсum. Но прежнее правительство во главе с Павлом Филипом добровольно уходить в отставку отказалось даже после формирования в парламенте новой коалиции без участия Демпартии. Конституционный суд, состоящий из назначенцев, близких Плахотнюку, отстранил президента Игоря Додона от власти, передав его полномочия Филипу. Тот немедленно издал указ о роспуске парламента и объявлении принятых им решений незаконными. Итогом этой преступной комбинации стало двоевластие. В Молдавии оказалось сразу два кабинета - прежний, нелегитимный, сформированный Демпартией, и новый, утвержденный парламентской коалицией, в которую вошли Социалистическая партия и блок Acum.

Новая коалиция утвердила председателем парламента Молдавии кандидата от Соцпартии Зинаиду Гречаную и назначила премьером г-жу Майю Санду от блока Acum

Сложившаяся в республике ситуация - следствие затянувшихся внутрипартийных переговоров между выигравшими выборы политическими силами. Решение Конституционного суда о роспуске парламента основывалось на том, что в течение 90 дней в Молдавии не удавалось сформировать новый кабинет.

Выделенное на этот процесс время, по мнению суда, закончилось 7 июня. В свою очередь, президент Додон утверждал: судьи ошиблись, и время на формирование правительства истекло только 9 июня, а значит, нарушений нет. Другой спорный вопрос: обязан ли глава государства после завершения отведенных на создание парламентской коалиции сроков в обязательном порядке распустить парламент или у него есть законное право дать депутатам дополнительное время, чтобы договориться? Додон посчитал, что роспуск парламента - это его право. Суд, напротив, назвал такой шаг конституционной обязанностью президента и на этом основании принял политическое решение - отстранил Додона от власти, временно передав его полномочия прежнему премьеру.

Впрочем, такие вердикты в отношении молдавского лидера, неоднократно прежде выступавшего против принимавшихся правительством решений, Конституционный суд выносит как минимум восьмой раз. Чем завершится на этот раз противостояние в Молдавии, предсказать невозможно.

Пока административный ресурс на стороне Демократической партии. Она заранее свезла в Кишинев своих сторонников. Так называемые "отряды сопротивления" из числа неформального "силового крыла" демократов установили палатки у входа в ключевые министерства и отказались пропускать на рабочие места вновь утвержденных парламентом членов кабинета.

Нет ясности, как в условиях двоевластия проявят себя силовики. В 2017 году в качестве Верховного главнокомандующего Додон потребовал наказать военнослужащих, принявших участие, вопреки распоряжению главы государства, в учениях НАТО. Тем не менее не выполнившие президентский приказ офицеры наказаны не были и дело замяли.

Речь на данном этапе идет не о смене внешнеполитического курса Молдавии, а прежде всего о смене правящих политических элит и перераспределении финансовых потоков

Но в нынешней ситуации все выглядит не так однозначно - новым премьером Молдавии стала представитель проевропейского блока Acum. А возникшее противостояние уже не связано с борьбой идеологий по линии "Запад - Восток". Так называемая "антиолигархическая коалиция", куда вошли, по мнению экспертов, политические антагонисты - Социалистическая партия и проевропейский блок Acum, договорились отстранить от власти общего врага - Демократическую партию, представляющую интересы олигарха Владимира Плахотнюка (в его отношении в России заведено несколько уголовных дел. - Прим. ред.). Речь на данном этапе идет не о смене внешнеполитического курса Молдавии, а прежде всего о смене правящих политических элит и перераспределении финансовых потоков. Именно в этом причина ожесточенного сопротивления сторонников Плахотнюка, увидевших в новой коалиции угрозу личным интересам и своей безопасности.

Добавлю, что лидеры Демпартии также пытались договориться с командой президента Додона о коалиции, но, как признал Плахотнюк, несмотря на длившиеся три месяца дискуссии, этого не удалось сделать из-за геополитических требований социалистов.

На каких условиях пришли к соглашению сторонники Додона и Acum, не сообщается, но известно, что председателем парламента была избрана представитель Соцпартии Зинаида Гречаная. Также представители соцпартии вошли в новое правительство.

"Откровенно криминальные действия находившихся у власти в Молдавии сил являются очевидным подтверждением нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике", - заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак. В свою очередь, председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал нового руководителя молдавского парламента Зинаиду Гречаную достойным выбором для народа, убежденным патриотом и компетентным собеседником.

В комментарии Косачева нынешняя коалиция в Молдавии названа ситуативной, но вместе с тем дающей надежду, что жизнь в республике станет более прозрачной и более конструктивной.

В воскресенье генеральная прокуратура Молдавии публично опровергла сообщения местных СМИ о предполагаемых уголовных делах против депутатов, входящих в "антиолигархическую коалицию" и об их возможных задержаниях. А новый глава МВД республики Андрей Нэстасе (молдавский адвокат, учился на юридическом факультете в Румынии - Прим. ред.) призвал население не участвовать в протестах против законных президента, парламента и правительства. Он обратился к Плахотнюку с требованием обеспечить мирный транзит власти и заявил, что Молдавия олигарху "больше не принадлежит".