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09.06.2019 13:00
Рубрика: Власть

В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей

Текст: Владислав Куликов
Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Через эти механизмы - реформы органов контроля и надзора, а также системы санкций за административные правонарушения - предполагается уменьшить неоправданное давление на бизнес. Так что увязка проекта КоАП с готовящейся административной гильотиной крайне важна, - заявил Владимир Плигин. - Особо подчеркивается, что санкции не должны быть пресекательными для организаций, то есть не останавливать работу предприятий в тех случаях, когда нарушения не носят драматичного характера, никому не нанесено значительного вреда. Это очень важный аспект: снимается излишнее давление на субъектов хозяйственной деятельности. Защитные подходы, подразумевающие возможность применения исключительно предупредительных санкций при неопасных нарушениях, необходимо распространять на индивидуальных предпринимателей, юридические лица, особенно - представителей малого и среднего бизнеса".

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Кстати, индивидуальные предприниматели будут выделены в качестве отдельного субъекта правонарушений. Это значит, что для индивидуальных предпринимателей будут предусмотрены свои размеры наказаний. Сегодня субъектами административных правонарушений являются физические лица, юридические лица, а также должностные лица. Для всех предусмотрены свои размеры санкций. Теперь для индивидуальных предпринимателей будет по сути отдельная шкала наказаний, учитывающая и привязанная к особенностям именно их сферы деятельности", - добавил Владимир Плигин.

Кроме того, Плигин сообщил, что планируется детально прописать правила рассмотрения дел об административных правонарушениях, и процедуры станут состязательными. Это значит, что гражданам станет легче защищать свои права.

"Предусмотрен и принцип состязательности, - заявил Владимир Плигин. - Для того, чтобы состязательность была действенной, надо точно прописать процедуры на каждый случай. Детально должны быть урегулированы вопросы рассмотрения дел об административных правонарушениях должностными лицами, коллегиальными органами и, наконец, в суде. Когда процедура точно описана, она дает представление о том, как действовать, какие есть возможности. В рамках данных отношений должны быть созданы все условий, чтобы лица, которые подвергаются административному наказанию, имели возможности надлежащим образом защитить свои права и свободы, оспорить те решения, которые, как они считают, приняты ненадлежащим образом, являются несправедливыми и неправомерными".

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "РГ"

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