В новом КоАП появится понятие грубых правонарушений

Советник председателя Госдумы Владимир Плигин сообщил "РГ", что в новом КоАП будет выделена категория грубых правонарушений.

"Наказание должно точно отвечать характеру правонарушения, - сказал он. - Целый ряд правонарушений, высоких по степени общественной вредности и грозящих серьезными негативными последствиями, могут быть отнесены к категории грубых. В зависимости от категории правонарушения будет определены виды и размеры наказаний".

На вопрос, сколько вообще категорий правонарушений планируется ввести, Владимир Плигин ответил, что этот вопрос еще обсуждается.

"Точно будет выделана категория грубых правонарушений, - пояснил советник председателя Госдумы. - Кроме нее будут предусмотрены одна или две категории - есть разные предложения - менее серьезных нарушений. В том случае, когда правонарушения не будут отнесены к грубым, максимальный упор планируется сделать на профилактических мерах. Например, шире должно применяться такое наказание, как предупреждение. При незначительных нарушениях, особенно совершенных гражданами, предупреждение должно играть основную роль".

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