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09.06.2019 12:35
Рубрика: Власть

В России утверждена Стратегия развития здравоохранения

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы приводят цифры. С 2012 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,7 лет, увеличившись на 2,5 года. Снизились показатели смертности - граждан трудоспособного возраста - на 15,8 проц, младенческой смертности - на 35 проц, материнской - на 23,5 проц. Абортов стало меньше на 26,7 проц.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Уровень профессиональных заболеваний снизился на 23,4 проц, но при этом в документе отмечается дефицит врачей-профпатологов и недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья сотрудников.

В 2,3 раза увеличилось число тех, кому оказана высокотехнологичная помощь. Реабилитационных коек стало в 1,7 раз больше, но в полной мере это не обеспечивает потребность в реабилитации, утверждается в документе. Почти вдвое уменьшилось количество недоброкачественных и фальсифицированных средств.

Объем платных медуслуг увеличился в 1,9 раза - до 626,6 млрд рублей. Доля платных медуслуг также увеличилась с 16 до 20 проц. Уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи в 2017 году составил почти 40 проц.

Авторы документа отмечают недостаточный уровень качества первичной медпомощи и ее доступности, а также недостаточное развитие инфраструктуры детского здравохранения. Почти треть региональных зданий детских больниц не отвечает требованиям.

Остаются высокими уровень потребления табака (30,1 проц) и алкоголя (10 литров на человека). Наряду с низкой физической активностью и нерациональным питанием, а также недостаточной мотивацией к здоровому образу жизни - это угроза заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.

Фото: iStock
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Также авторы концепции отмечают формальный подход к диспансеризации и недостаточное развитие санаторно-курортного комплекса. Не в полной мере развита паллиативная помощь. В концепции констатируется дефицит врачей - анастезиологов-реаниматологов, онкологов, включая детских, рентгенологов, фтизиатров, психиатров, патологоанатомов, а также работников поликлиник (при избытке медиков в стационарах). "Российское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения западных государств", - также считают авторы документа.

Угрозами национальной безопасности названы высокий уровень неинфекционных заболеваний, отток высококвалифицированных медиков из госучреждений, достаточно высокий уровень распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, риск возникновения новых инфекций, а также биологического терроризма. Среди вызовов национальной безопасности - старение населения, неудовлетворенность доступом и качеством медпомощи, замещение бесплатных медуслуг платными и рост числа детей-инвалидов.

Первый этап реализации стратегии закончится к 2021 году, и планируется, в частности, достичь увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет, снизить смертность, сократить потребление алкоголя (до 9,1 литра на человека) и табака. К 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а потребление алкоголя снизиться до 8 литров на человека.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Реформа здравоохранения
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