В США подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю"

Доселе неизвестная компания Otto Aviation подготовила к первому полету революционный самолет Celera 500L с выдающимися летными и техническими характеристиками. Разработка самолета велась в режиме секретности около 10 лет, создатели Celera 500L уверены, что их детище произведет переворот на рынке пассажирских бизнес-перевозок, пишет The Drive.

Машину назвали "самолет-пуля" из-за обтекаемой формы фюзеляжа. В движение Celera 500L приводит толкающий винт в хвосте. По данным производителя, самолет управляется одним пилотом и благодаря особенностям конструкции может использовать для взлета и посадки любые аэродромы. Машину несколько раз видели во время скоростных наземных тестов в аэропорту на юге Калифорнии.

В патенте на самолет заявлена максимальная скорость 820 километров в час и "потолок" в районе 18 тысяч метров. Популярный одномоторный самолет Pilatus PC-12 разгоняется до 530 километров в час, потребляя галлон топлива на восемь километров пути. Celera 500L способна пролететь на одном галлоне 50 километров. По совокупности характеристик "самолет-пуля" на порядок эффективнее аналогов, заявлили в Otto Aviation.