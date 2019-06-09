В Тегеране за "аморальность" закрыли 547 ресторанов

Власти Исламской республики закрыли в Тегеране 547 ресторанов за нарушение "исламских принципов" и "аморальность". Их владельцев обвинили во многих нарушениях, начиная от "нелегальной музыки" до "разврата", сообщает The Guardian .

"Владельцы ресторанов и кафе, в которых не соблюдались исламские принципы, столкнулись c проблемам. Во время этой (полицейской) операции было закрыто 547 ресторанов и арестовано 11 правонарушителей", - сказал начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими в заявлении, обнародованном на веб-сайте силового ведомства. Нарушения включали "нетрадиционную рекламу в киберпространстве, незаконную музыку и разврат". "Соблюдение исламских принципов - это одна из главных задач и обязанностей полиции", - заключил начальник полиции.

Агентство Fars уточняет, что операция проводилась в течение последних 10 дней.

В свою очередь глава так называемого "суда присяжных" Тегерана, который занимается "культурными преступлениями", а также "социальной и моральной коррупцией", призвал жителей Тегерана сообщать о случаях "безнравственного поведения", отправляя текстовые сообщения на указанный телефонный номер. "Люди хотели бы сообщить о тех, кто нарушает нормы, но они не знают, как сделать это. Мы решили ускорить рассмотрение случаев публичных аморальных действий", - сказал Мохаммад Мехди Хаймохаммади в интервью порталу Mizan Online.

По его словам, граждане могут сообщать о случаях, когда женщины снимали "хиджаб в автомобилях", "устраивали смешанные танцевальные вечеринки" или размещали "аморальный контент в Instagram".

В 2012 году правительство Ирана приказало владельцам ресторанов и кафе установить камеры видеонаблюдения, чтобы следить за поведением посетителей. Вместо этого некоторые владельцы решили закрыть свои заведения.

"Как бы нам ни было больно и как бы нам не хватало наших друзей и всех вас, кто стоял рядом с нами в течение последних четырех лет, мы утешаемся, зная, что, по крайней мере, стеклянные глаза Большого брата не отсканируют и не запишут каждый наш шаг, минуту и память от рассвета до заката", - написали владельцы популярного кафе "Прага" в Facebook.

В соответствии с исламским дресс-кодом Ирана, где алкоголь находится под запретом, женщины могут публично показывать только лицо, руки и ноги, и они должны носить одежду "скромных цветов".

Впрочем, это не мешает отдельным представителям золотой иранской молодежи регулярно публиковать в соцсетях фотоотчеты о вечеринках в западном стиле, проводимых на роскошных виллах в Тегеране и европейских столицах.