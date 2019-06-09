Федеральная служба безопасности РФ вводит дополнительные экзамены для поступающих в ряд ведомственных высших учебных заведений.

Соответствующий проект приказа директора ФСБ России размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Его обсуждение и экспертиза закончатся уже во вторник, 11 июня. То есть новые правила коснутся кандидатов, которые решат поступать в вузы ФСБ в этом году. Как говорится в пояснительной записке, проект приказа разработан "в целях актуализации перечня дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата в образовательные организации ФСБ России". Речь идет в частности о дополнительных экзаменах при поступлении на специальность "инфокоммуникационные технологии и системы связи" в екатеринбургский Институт ФСБ России. При поступлении в Голицынский пограничный институт на специальность "психология", а также в Санкт-Петербургский институт ФСБ России на специальность "Юриспруденция".

Кроме того, обязательные дополнительные экзамены по математике и физике вводятся во всех ведомственных вузах для поступления на специальности: "информационная безопасность автоматизированных систем", "информационная безопасность телекоммуникационных систем", "информационно-аналитические системы безопасности", "компьютерная безопасность", "криптография", "противодействие техническим разведкам".

Дополнительно экзамен по математике будет необходимо сдавать при поступлении на технические специальности, такие, например, как: "инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи", "специальные радиотехнические системы", "эксплуатация судовых энергетических установок" и другие.

Сложней всего придется тем абитуриентам, кто решит поступить на специальность "правовое обеспечение национальной безопасности" - им дополнительно придется сдавать экзамены по обществоведению, иностранному и русскому языкам, физической подготовке. Кстати, сдача физподготовки потребуется для будущих пограничников, юристов и психологов. При этом по специальности "пограничная деятельность" вводится дополнительный экзамен по истории, а для поступления на "психологию" - биологию. Для тех, кто захочет стать будущим переводчиком, - русский и иностранный языки.

На специальность "правовое обеспечение национальной безопасности" абитуриентам придется сдавать четыре дополнительных экзамена

Следует отметить, что дополнительные экзамены в вузы ФСБ существуют и сейчас. Причем одних сданных экзаменов и результатов ЕГЭ недостаточно для поступления. Кандидатов в спецслужбы отбирают заранее, после чего они проходят профессиональный и психологический отбор, сдают физическую подготовку, а также проходят проверку на полиграфе. Только после положительного отзыва о будущем кандидате он получает статус абитуриента. Но даже пройдя все проверки и сдав экзамены - не факт, что абитуриент станет курсантом. Это уже зависит от количества баллов и конкурса, который с каждым годом становится все больше.