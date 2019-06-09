Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Уголовное дело корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования в Главное управление МВД по Москве.

Как сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Юрий Титов, уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. По его словам, расследование этого дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова. Поздно вечером в субботу 8 июня Никулинский районный суд вынес решение о домашнем аресте Голунова до 7 августа. При этом представитель следствия и прокурор настаивали на заключении его под стражу в СИЗО.

По данным столичной полиции, Иван Голунов был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма. Адвокаты журналиста считают, что наркотические вещества ему подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. Кроме того, он рассказал о жестком задержании со стороны оперативников и нанесенных ему ударах. В свою очередь медицинское обследование не зафиксировало у него травм. Как заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" оперативник УВД по ЗАО, журналист находился в разработке еще с марта. Правда, по его словам, о Голунове было известно только имя и мобильный телефон. Тем не менее, как заявил оперативник, "данное лицо осуществляло сбыт наркотических средств синтетического происхождения" на территории Москвы и в частности в ночных клубах Западного округа.