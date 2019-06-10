12 песен и поступков, за которые благодарны Рэю Чарльзу

Блюзмен, джазмен и рок-н-ролльщик, песни которого по сей день поют звезды от Пола Маккартни до Сила, ушел из жизни 15 лет назад, 10 июня 2004 года. За неполные 74 года он успел выпустить 102 альбома! Больше чем у самого Элвиса Пресли… Но были у Рэя Чарльза и более завидные достижения.

1. Песня Hit the Road Jack в исполнении Рэя Чарльза - одна из самых известных в истории рок-музыки. И может быть - среди самых полезных. Под ее напористый ритм и грув (название переводится, как "Осиль эту дорогу, Джек") - легче карабкаться в гору, долго идти по длинному пути, да даже тренироваться в спортивном зале. Hit The Road Jack - "настольный хит" для тех, кто верит в свой успех и готов преодолевать ради него любые трудности, бормоча себе под нос его мелодию и хотя бы несколько строчек.

2. Именно Рэй Чарльз в очередной раз доказал, что рисковать нужно и несмотря на проблемы со здоровьем. "Под лежачий камень вода не бежит"! В 17 лет, скопив 600 долларов (немалая сумма для конца 40-х) Рэй с ровесником-гитаристом переехал из маленького города в Сиэтл. Без устали играл в разных группах и клубах. Чем всё это закончилось - вы знаете.

3. Еще в 1955 году Рэй Чарльз записал песню I’ve Got a Woman, которая стала революцией в ритм-энд-блюзе. А для того, чтобы она зазвучала еще эмоциональнее, рискованнее и раскатистей, научился солировать на саксофоне. Затем освоил и навыки руководителя оркестра и хора.

4. Тут надо напомнить, что в шесть лет Рэй Чарльз навсегда потерял зрение. И с семи лет учился играть на фортепиано в музыкальной школе для незрячих музыкантов (есть в США и такие). А звездой стал уже будучи незрячим… Но вопрос в том, есть ли и в нашей стране такие школы для детей с проблемами зрения?

5. Рэй Чарльз, по сути, и изобрел современный соул. Певец и пианист соединил душевную вокальную манеру исполнения с джазовой импровизацией и отрывистыми хоровыми интонациями негритянской музыки спиричуэл. Сделал он это на альбоме 1958 года Soul Brothers. С тех пор стиль soul (то бишь - "душа") мало изменился.

6. Рэя Чарльза всегда любили женщины: за ум, энергию, талант... Может и поэтому его группы бэк-вокалисток (например, The Realetters) считались лучшими, даже образцовыми. У знаменитого музыканта - 12 детей. Только трое из них родились в браках, но заботиться Рэй Чарльз, кажется, успевал обо всех.

7. Рэй Чарльз вошел в историю не только как мастер вокала, но и как мастер звуков. И это намного важнее! Ведь альбомы Рэя Чарльза - это (по словам критиков) "потрясающее разнообразие и мастерство применения легато, глиссандо, вскриков, стонов, срывающихся в плач, ворчания и шёпота, фальцета, неожиданных прыжков и остановок, визгов и криков… Он не может вам это просто сказать. Не может даже спеть. Ему нужно вам это прокричать, голосом, полным отчаяния или радости!"

8. Рэя Чарльза считали своими учителями Джо Кокер, Манфред Манн, Стив Уинвуд. Причем, говорили, что если бы не он, то, возможно, и не стали бы заниматься музыкой.

9. Никто не оказал столь "комплексного" влияния на развитие мировой музыки, как Рэй Чарльз! Он начинал со стиля буги. Потом произвел революцию в ритм-энд-блюза. Затем создал современный соул. Открыл для массовой культуры музыку церковных песнопений Гарлема. Потом увлекся джазом, мэйнстримом, кантри, музыкой для театров…

10. Именно Рэй Чарльз одним из первых начал играть на Rhoades piano, вскоре ставшим одним из любимых инструментов и у молодых групп, исполняющих арт-рок. К примеру, у Yes.

11. За карьеру Рэй Чарльз дал огромное количество концертов. В мае 2003-го состоялся десятитысячный. Причем из-за неудачной операции на ноге Чарльз уже почти не мог ходить и плохо говорил. Но спел и сыграл все отлично. Не зря же говорится, что сцена лечит! После этого Рэй Чарльз продолжил концертировать. И 30 апреля 2004 года снова выступил в Лос-Анджелесе. Меньше чем за полтора месяца до смерти…

12. Уже совсем больной он каждый день появлялся в студии, записывая альбом Genius Loves Company. Название очень точное ("Гении любят компанию"), поскольку спеть с мэтром захотели Би Би Кинг, Элтон Джон, Бони Райт, Ван Моррисон, Нора Джонс… Диск вышел через два месяца после смерти Рэя Чарльза, и получил, кстати, сразу 8 премий Grammy...