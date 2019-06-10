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10 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Дата подписания 6 июня 2019 г.
Опубликован 10 июня 2019 г.

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; 2019, N 18, ст. 2204) следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом пункта 2 статьи 10 слова "проводящих аффинаж драгоценных металлов" заменить словами "имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов";

2) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"критерии и порядок включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;".

Президент Российской Федерации В. Путин