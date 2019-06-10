Традиционный сезон затишья на рынке недвижимости может быть нарушен изменениями, которые произойдут на строительном рынке 1 июля. Девелоперы готовятся поднять цены.

На рынке первичного жилья лето традиционно является периодом спада. Россияне покупку квартиры откладывают на осень. "В первые два летних месяца заключаются сделки с клиентами, которые ездили на объекты еще весной. А в августе начинается настоящее затишье", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Девелоперы не готовы ждать до осени. Поэтому летом, в августе особенно, можно рассчитывать на предоставление скидки. Но стоит помнить, что сезонные скидки действуют очень недолго, поэтому наблюдать за новостями застройщиков следует незадолго до наступления выгодного периода - в конце июля.

Однако этим летом скидки могут быть намного меньше, возможно, многие застройщики откажутся от них вовсе. С1 июля застройщики должны перейти на проектное финансирование и эскроу-счета. Уже в мае средний размер скидки снизился до 3 процентов против 5 процентов годом ранее. "Вероятнее всего, 85 процентов девелоперов смогут строить и дальше по старым правилам. Но остальные 15 процентов застройщиков однозначно поднимут цены", - считает Литинецкая.

Повышение может составить 10-15 процентов от цены квартир, считает Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101". Это кажется внушительной суммой, но нужно помнить, что это плата за полное избавление от риска "недостроя", отмечает эксперт. К чему еще стоит готовится покупателям? К снижению предложения. Возможно, не этим летом, но в скором будущем. Так как теперь каждый жилищный проект будет проходить через "фильтр" банковской оценки, предупреждает Цветов

Быстрыми темпами растут цены и на "вторичке". "По нашим прогнозам, это лето по активности покупателей будет немногим лучше, чем лето 2015 года, когда на вторичном рынке наблюдалось "дно" по числу сделок", - говорит директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.

Важным фактором, который влияет на число сделок, являются условия ипотеки. Ставки по ней с конца прошлого года растут, из-за чего число сделок снижается. Поэтому эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе цены на вторичном рынке недвижимости снизятся на 5-7 процентов.

После длительной стагнации началось оживление на рынке загородной недвижимости. Подорожали дома, коттеджи, таунхаусы, выяснили аналитики "Авито Недвижимость". В летние месяцы спрос и цены будут лишь увеличиваться. Так как загородную недвижимость большинство покупателей приобретают в теплые месяцы, когда можно оценить все нюансы земельных участков.

С начала года больше всего подорожали дома в Ханты-Мансийском автономном округе - на 11,7 процента и Ленинградской области - на 11,5. Самое серьезное падение в Крыму - на 3,6 процента. Дороже всего дома обходятся покупателям в Московской области - в среднем 7,4 миллиона рублей. Дешевле всего в Кемеровской области (1,3 миллиона рублей) и Алтайском крае - 1,5 миллиона.