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Рубрика: Спорт

Все решилось в лотерее

Англия одолела Швейцарию в серии пенальти
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
Английская сборная обыграла Швейцарию в матче за третью строчку в Лиге наций. Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее были британцы - 6:5.

Англичане получили заслуженную порцию критики после поражения от Голландии (1:3). Никто из британских экспертов так и не понял: что случилось с командой в концовке встречи, в которой, казалось, все шло под диктовку футболистов Гарета Саутгейта.

Можно, конечно, списать все на усталость после сложного сезона и прочие факторы, но ведь и соперник подошел к матчу в одинаковых условиях. Более того, в отличие от англичан у голландцев с первых минут вышли оба победителя Лиги чемпионов в их составе - Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум. В то же время игроки "Тоттенхэма" Гарри Кейн, Деле Алли и Дэнни Роуз по решению Саутгейта остались в запасе.

- В таких встречах большую роль играют мелочи. И они сложились не в нашу пользу, - прокомментировал поражение Кейн. - Мы действовали неаккуратно и слишком легко отдавали мяч. За это и поплатились.

Фото: Reuters
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Со Швейцарией англичанам пришлось чуть легче, хотя "красно-белые" в последние годы зарекомендовали себя очень крепкой командой. Гранит Джака, Джердан Шакири, Рикардо Родригес, Стивен Цубер - все эти игроки достаточно известны в Европе. И по своему классу они мало чем уступают британцам.

В основное время шансов отличиться было больше у англичан. Они даже забили: на 83-й минуте мяч в ворота швейцарцев отправил Каллум Уилсон. Но арбитр Овидиу Хацеган, посмотрев повтор, отменил гол, усмотрев нарушение правил со стороны Уилсона.

В дополнительное время голов забито так и не было, и все решилось в серии пенальти. В ней чуть удачливее оказалась Англия. Британцы реализовали все свои попытки, а у швейцарцев не сумел отличиться Йосип Дрмич. Как итог - 6:5 в пользу подопечных Саутгейта.

Добавим, что финальный матч Лиги наций между Португалией и Голландией состоялся накануне поздно вечером и завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Футбол Лига наций
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