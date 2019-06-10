Банкир раскрыл истинное финансовое положение Уинстона Черчилля

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль находился на грани финансового краха, но продолжал наращивать расходы. Об этом говорится в книге отставного банкира Дэвида Лога "Никакого шампанского: Черчилль и его деньги", где раскрываются все секреты личной бухгалтерии знаменитого политического деятеля.

В частности, в 1925 году Черчилль получил в банке экстренный кредит, увеличив таким образом общую сумму своих займов до 2,1 млн долларов. Сократить расходы он пытался, отказавшись от покупок шампанского и снизив потребление другого алкоголя и сигар (до четырех в день). Однако эти меры не помогли.

"В течение пяти или десяти лет он разрушил все свое наследство из-за расходов, азартных игр и неумелого управления [поместьем] Чартуэллом" - приводит "Газета.ru" цитату из книги Лога.