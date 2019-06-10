Больше зарабатывать на комиссиях банкам помогают технологии

Комиссионные доходы банков (комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение счетов, обслуживание карт, доверительное управление, брокерские и другие услуги) растут третий год подряд.

Согласно статистике Банка России, по итогам 2018 года доля комиссионных доходов в общих доходах банков составила 1,1 процента, или почти 1,5 триллиона рублей.

- За 2018 год рост комиссионных доходов составил около 27 процентов по сравнению с предыдущим годом, - рассказал "Российской газете" старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов АКРА Александр Рудых. - Традиционно большая часть комиссионного дохода банков формируется за счет расчетно-кассового обслуживания, переводов денежных средств и операций по картам. Кроме того, сейчас многие банки очень активно наращивают комиссионные доходы по гарантиям, выдаваемым в рамках государственных закупок (44-ФЗ) и закупок государственных компаний (223-ФЗ).

В отличие от иных видов доходов банков комиссионные доходы - наименее рискованные, добавил Рудых. В их основе - обслуживание банками операций клиентов, которые в отличие от собственных операций банков не зависят от кредитного или рыночного рисков.

В прошлом году влияние чистых комиссионных доходов на совокупную прибыль оказалось на втором месте после операций по кредитованию юридических лиц. При этом все большее влияние на развитие продуктов оказывают цифровые технологии. Они позволяют банкам автоматически обрабатывать большие объемы данных, быстрее оценивать риски и принимать решения. Все это позволяет наращивать продажу комиссионных продуктов и в то же время сокращать издержке на их разработку и обслуживание.

Конкуренция за клиентов серьезная. Так, финансовый супермаркет Сравни.ру проанализировал тарифы банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО и выяснил, что стоимость открытия счета составляет от нуля до 5990 рублей. Плата за ежемесячное обслуживание также начинается от нуля, а вот верхняя граница - уже до 20 тысяч рублей. Цена одного платежного поручения - от нуля рублей, выдача наличных с комиссией от нуля до 20 процентов за снятие.

Выбор оптимального тарифа зависит от того, требуется ли максимум бесплатных платежей или главное - возможность часто пополнять счет наличными средствами, часто снимать деньги.

- Основная тенденция всего финансового сектора - это активная цифровизация, - отметил председатель правления Группы Компаний Центр Финансовых Технологий Андрей Висящев. - Мир ускоряется, клиенты все больше ценят свое время, удобство, и именно "цифра" помогает банкам и финансовым организациям этот высокий темп держать. Серьезные усилия участников рынка направлены на то, чтобы клиент мог получить услугу как можно проще.

По словам эксперта, относительно новый инструмент - это Единая биометрическая система (ЕБС). После регистрации в ЕБС возможно удаленное открытие счета.

Большая часть комиссионного дохода банков формируется за счет расчетно-кассового обслуживания, переводов денежных средств и операций по картам

- Пока опция доступна только для физических лиц, но мы ожидаем, что такая возможность появится и для юридических лиц, - рассказал Андрей Висящев. - Безусловный и устойчивый тренд - это возможность получать полный перечень услуг в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО): начиная от оформления платежных документов и заканчивая валютным контролем.

Возможность для клиента получать любую услугу банка через каналы дистанционного обслуживания - обязательное условие для банков. К тому же ДБО должно быть интегрировано с другими системами. Например, предприниматели оформляют отчетность через оператора электронного документооборота, у ДБО банка должна быть предусмотрена возможность выгрузки нужных данных в такие системы.

Еще одна необходимость - мобильное приложение с опцией множественной подписи. Например, цепочка инициируется бухгалтером в web-версии, а подписывается руководителем в мобильном приложении.

По мнению участников рынка, сегодня нельзя конкурировать и без корпоративной карты. Некоторые банки выпускают идентификационные карты, которые иногда объединяются с корпоративной картой и используются для упрощенной идентификации в офисе банка.

Для торгово-сервисных предприятий важны онлайн-кассы, торговый эквайринг (терминалы для принятия платежей). И это даже не конкурентное преимущество, а обязательное требование, полагают эксперты.

Развивать цифровые сервисы банкам выгодно и с экономической точки зрения. Затраты на разработку удаленных средств взаимодействия с банком окупаются, так как бизнес уменьшает расходы на фонд оплаты труда: чем больше сервисов автоматизировано, тем меньше "живого" труда нужно банку. Достаточно один раз реализовать сервис качественно и сократить расходы на предоставление услуги.

Стоимость владения каждым клиентом значительно уменьшается и в долгосрочной перспективе, говорят эксперты. Банки, обладающие более технологичной платформой, меньше тратят на содержание своего бизнеса.

Мнение

Александр Зуев. Фото: Пресс-служба Московского кредитного банка

Александр Зуев, начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка:

- Первый критерий, который клиенты учитывают при выборе банка для расчетно-кассового обслуживания (РКО), это, конечно, надежность банка. Поэтому стоит в первую очередь обращать внимание на наиболее крупные и устойчивые банки по размеру активов и капитала, на список системно значимых банков ЦБ РФ. Также важно, чтобы банк мог предоставить полный спектр услуг и выгодные тарифы на обслуживание.

Для того чтобы соответствовать существующим стандартам работы, с клиентами малого и среднего бизнеса очень важно формировать комплексные решения. МКБ учитывает эту специфику и предлагает клиентам пакетную форму обслуживания счета. Наша форма отличается высокой гибкостью: тарифы подойдут как для нового или небольшого бизнеса, так и для компаний с большим оборотом.

Банки стали внимательнее относиться к потребностям предпринимателей, понимая, что не все компании готовы сразу генерировать доход и платить банку за услуги. Поэтому появляются разные "стартовые" пакеты. Мы в этом году уже дважды обновили тарифную сетку. Появилась возможность выбрать тарифы, которые позволяют обслуживаться за ноль рублей и получать процент на остаток до 8 процентов годовых. Для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, мы разработали уникальное предложение, позволяющее существенно экономить на таких операциях, как переводы в иностранной валюте, покупка или продажа иностранной валюты, функции агента валютного контроля.

Активно развиваются различные каналы коммуникации с клиентами. Это касается и мобильного приложения, и решений host-to-host (прямая интеграция между системой клиента и банком), систем дистанционного банковского обслуживания.

Уже скоро мы предоставим нашим новым клиентам простой способ подачи заявки на открытие счета через личный кабинет. Появится возможность оставить свой телефон и ИНН, прикрепить все необходимые документы. Такой процесс упростит многие внутренние процедуры, а клиент получит доступ к счету за один рабочий день.

Дистанционное обслуживание сегодня - едва ли не основное требование, которое предъявляет бизнес при выборе банка, но и количество кредитных организаций, не предлагающих ДБО, стремится к нулю. Конкуренция за клиентов лежит в области комиссий за платежи и переводы, продолжительности операционного дня, размера начисляемых на остаток процентов.

Текущий объем безналичных платежей уже почти достигает 100 процентов. Главные преимущества этой формы - безопасность, удобство и выгода. Простая и эффективная среда по формированию платежей, использование безопасных систем - это основные факторы, которые стимулируют клиентов работать с банком дистанционно, а освободившееся время направлять на развитие бизнеса.

Достаточно востребованный сегодня продукт - корпоративные карты, позволяющие использовать безналичный способ оплаты представительских мероприятий, командировочных расходов, покупки мебели, оргтехники, канцелярских товаров и многого другого. Эффективное управление расходами организации - важная задача. Корпоративные карты становятся фактически аналогом денежных средств, выданных под отчет, но избавляют от необходимости использовать наличные. При этом карты можно оперативно пополнить, а запущенный нами процесс моментального выпуска таких карт делает продукт максимально доступным. По своим характеристикам корпоративная карта ничем не отличается от знакомой каждому из нас банковской карты. Ее можно использовать в банкоматах, торговых точках и пунктах выдачи наличных.