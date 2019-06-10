Хотя Конституционный суд Украины не сказал своего веского слова по поводу законности назначенных президентом Владимиром Зеленским на 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду, большинство политических партий ждать вердикта не стали и ускоренными темпами утвердили списки кандидатов на депутатские мандаты.

Сторонники Зеленского повсеместно используют изображение нового президента, обещавшего перемены. Фото: Gettyimages.

Наибольшее внимание приковано к новообразованной партии "Слуга народа", которая согласно проведенным Киевским международным институтом социологии опросам могла бы набрать 48,5 процента голосов, если бы выборы состоялись в июне. Во время инаугурации Зеленский призвал правительство освободить места для новых поколений. Партия "Слуга народа" продемонстрировала, как будет на практике выглядеть грядущая "перезагрузка" элит - в списке ее претендентов на депутатские мандаты нет тех, кто был близок прежней власти. В программе этой политической силы Зеленского говорится: мы хотим "привести в Раду порядочных людей, которые будут служить Украине". В первой двадцатке кандидатов от "Слуг народа" несколько юристов, предприниматель, волонтер, руководитель диджитал направления, известный медиаменеджер, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству и т.п. Избирателю предлагают поверить на слово, что эти малоизвестные большинству украинцев люди существенно лучше по человеческим и профессиональным качествам народных избранников, заседающих в Раде сегодня.

Партия "Слуга народа" продемонстрировала, как будет на практике выглядеть грядущая "перезагрузка" элит

В отличие от команды Зеленского, поставившей эксперимент со списком кандидатов, другие политические силы Украины пошли традиционным путем. Националисты объединили шесть карликовых партий в единый блок, который возглавят отодвинутые в закулисье при Порошенко до сих пор узнаваемые боевики майдана.

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко после электоральной катастрофы, которую пережила их лидер в первом туре президентских выборов, пошла проторенным путем: помимо самой Юлии в первую пятерку вошли депутаты Рады нынешнего созыва, компанию которым составил экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Но, пожалуй, самой наглядной иллюстрацией столкновения старых и новых политических элит на предстоящих парламентских выборах стал список, подготовленный партией "Европейская солидарность", которой руководит Петр Порошенко. В нем сплошь действующая номенклатура. Помимо экс-президента в пятерке председатель нынешней Верховной рады и его первый заместитель, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, близкая к власти певица. Как и во время президентских выборов, Порошенко рассчитывает на лояльность военных. Во-первых, потому что в бытность главой государства он существенно поднял зарплату командному составу ВСУ. Во-вторых, перед сложением полномочий присвоил генеральские звания сразу 17 верным ему офицерам, включая представителей Пограничной службы. В отличие от Зеленского, не имеющего "своих" людей и влияния в армии, Порошенко надеется на консерватизм людей в погонах, не видящих в избранном президенте из актеров Верховного главнокомандующего.

Однако опросы общественного мнения предрекают вхождение партии Порошенко в парламент с довольно скромным результатом - 8,1 процента. На доли процента он обходит политическую силу Юлии Тимошенко, но существенно проигрывает партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее на данном этапе поддерживают почти 12 процентов избирателей, что ставит нынешних оппозиционеров на почетное второе место по числу кресел в Раде. По оценкам социологов, проходит в парламент и вновь созданная партия "Голос", которую возглавляет солист украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Она наберет чуть более 5 процентов голосов. Что касается других политических образований, включая Радикальную партию Олега Ляшко, то в случае проведения выборов в июне они бы в Раду не попали. Но к этим цифрам следует относиться с известной настороженностью: примерно 24 процента респондентов заявили, что еще не определились, за кого будут голосовать.

В этой ситуации представителям партии "Слуга народа", чтобы удержать электоральное лидерство, приходится проявлять чудеса красноречия при отсутствии конкретики. Обнародованная сторонниками Зеленского программа состоит из радующих украинцев лозунгов, как то: борьба с коррупцией, очищение силовых структур и общественный контроль за судебной системой. К этому примыкают рассуждения о "коммерческой дипломатии", национальной идентичности, перезагрузке отношений с ближайшими соседями Киева на Западе. Всего 16 приоритетов, реализация которых превратит Украину в процветающее государство. Причем создатели этой украинской "Страны мечты", а именно так говорится о Незалежной в программе "Слуг народа", не скрывают желания разрушить до основания старую, созданную при Порошенко систему, чтобы на ее месте построить собственную. Стоят ли за этими будоражащими воображение избирателей тезисами конкретные наработки в сфере экономики или все ограничится предвыборным фейерверком идей, которые никто в итоге реализовывать не станет, предсказать невозможно. Тем не менее политологи обратили внимание, что в программе фаворита предвыборной гонки нет упоминаний о переговорах с Донбассом и перспективах отношений с Россией. Между тем, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва ждет от новых украинских властей прежде всего четкого сигнала о готовности Киева выполнять Минские соглашения.

Но пока однопартийцы Зеленского озвучили только одно конкретное, в цифрах, предвыборное обещание - установить расходы на оборону в размере не менее 5 процентов от ВВП.