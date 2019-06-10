Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Абзац двенадцатый пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 48, ст. 5733; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430) после слов "Министерству финансов Российской Федерации" дополнить словами ", за исключением средств федерального бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять проведение указанных работ и мероприятий".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году" исключить;

2) пункт 1 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", в том числе увеличения бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";";

3) в статье 7:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 - 2024 годах в сводную бюджетную роспись федерального бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее соответственно - национальные проекты (программы), комплексный план), в случае:";

пункт 1 после слов "в их состав" дополнить словами "и в состав комплексного плана";

пункт 2 после слов "проектов (программ)," дополнить словами "комплексного плана,", слова "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" заменить словами "федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период";

б) в части 2 слова "2019 году" заменить словами "2019 - 2024 годах", слова "Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" могут" заменить словами "федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период могут";

в) в части 3 слова "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утверждается" заменить словами "федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утверждается";

г) в части 5 слова "проекты решений, предусмотренных" заменить словами "решения, предусмотренные", слова "вносятся на рассмотрение соответственно президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, а также Правительства Российской Федерации после их предварительного рассмотрения" заменить словами "принимаются после предварительного рассмотрения их проектов";

д) в части 6 слова "частями 1 - 3 настоящей статьи," исключить;

е) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 - 3 настоящей статьи, не распространяются положения абзаца первого пункта 7 статьи 78 и пункта 2 статьи 781 (в части утверждения в законе (решении) о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, пункта 2 статьи 80, абзацев пятого и шестого пункта 3, пунктов 4 и 41 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин