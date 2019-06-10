Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 июня

Новые факты о старом

Премьера программы "Семейные тайны" с Тимуром Еремеевым - на Первом канале. Совсем недавно Тимур Еремеев доказывал с телеэкрана на всю страну свое родство со знаменитым актером Спартаком Мишулиным. Но это была лишь первая ступенька вверх - к карьере телеведущего.

Теперь Еремеев будет вести новый проект. "Семейные тайны". Это громкие истории, в которых осталось немало домыслов, вопросов и догадок, а также - большое документальное расследование с участием очевидцев событий, историков и экспертов. В центре внимания - истории звезд ХХ века. Убийство актрисы Зои Федоровой, пропажа наследства генерального секретаря СССР Леонида Брежнева, новые обстоятельства смерти Владимира Высоцкого и другие.

Программа "Семейные тайны с Тимуром Еремеевым" - новый формат для российского телевидения.Это - документальный фильм, который поделен на несколько частей, в перерывах ведущий возвращает зрителя в реальное время, в зал кинотеатра, где вместе со специалистами идет обсуждение увиденного на экране. Попытка услышать другие точки зрения и найти новые факты. Первый канал, 16 июня, 18:00

Работа с кинодокументами

Юлия Меньшова возвращается со своим телепроектом, посвященным любимым фильмам телезрителей. Программа называется "Камера. Мотор. Страна". Есть устоявшееся понятие - кинодокумент, и именно оно в наилучшей степени и определяет стилистику нового ток-шоу. За основу каждого выпуска программы берётся один художественный фильм или телесериал советского или новейшего времени, и на его примере рассматривается жизнь страны и наших соотечественников в год выхода картины на экран.

Почему тема этой картины была тогда важна и популярна? Какими были тогда наши люди? Чем им запомнился год? Что происходило в стране и в мире? Что было модно: что носили, ели, покупали, читали, пели и слушали? Что казалось тогда важным и обсуждалось, а что прошло незамеченным и вспомнилось только сейчас?

Гости в студии - непосредственные участники съёмочного процесса: актёры, режиссёры, продюсеры, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности, рассказывают в студии о том, что происходило на съёмочной площадке и в их жизни. А историки моды, также обязательные участники каждого выпуска, помогают ностальгически вспомнить бытовые приметы времени: какие были тенденции, из чего шили наряды, где покупали ткани и фурнитуру или как, например, выходили из положения в условиях тотального дефицита. Первый канал, 16 июня, 13:00

Портос умеет удивлять

10 июня исполняется 75 лет любимому актёру театра и кино, народному артисту РФ Валентину Смирнитскому. За его плечами полторы сотни киноролей, около 60 дублированных им фильмов, мультфильмов и телесериалов и многолетняя служба в театре. В детстве будущий актёр часто играл со своими друзьями в литературных героев, а его любимой книжкой были "Три мушкетёра" Александра Дюма.

По иронии судьбы, именно это произведение сделало Валентина Смирнитского популярным. Хотя до и после "Мушкетёров" актёр снялся во многих фильмах - "Двое", "Последний месяц осени", "Семь стариков и одна девушка", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства", "Отцы и деды", "Визит дамы" и многих других - его звёздной ролью была и остаётся роль Портоса в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра".

Однако за спиной Портоса стоит глубокий театральный актер, прошедший нелёгкий путь вместе с режиссёром Анатолием Эфросом: начиная от Московского театра имени Ленинского комсомола до Театра на Малой Бронной. Об этом Смирнитский расскажет в программе "Линия жизни" на канале "Россия К" 10 июня в 22:00.

Сразу после программы - в 22:55 - короткометражный художественный фильм "Остановите Потапова!" (ВГИК, 1973). Режиссёр Вадим Абдрашитов. Эта мелодрама по одноимённому рассказу Григория Горина. 12 июня в 19:05 (повтор 13-14 июня, 10:15) - в эфире "России К" художественный фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Премьера документального фильма "Кодекс мушкетера" - на Первом канале. Она также приурочена к дате. Валентин Смирнитский дал для фильма откровенное интервью где рассказал о своей жизни. В картине также примут участие: Лидия Смирнитская - жена, Эльвира Рябцева - дочка Лидии Смирнитской, Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Владимир Долинский, Елена Сафонова, Георгий Юнгвальд-Хилькевич - режиссер (архив) и другие. Первый канал, 15 июня в 10:15

Отцовская правда

Фильм "Грешник" снят режиссером Дмитрием Константиновым в 2014 году, но его телепремьера состоится только сейчас. Картину покажет Первый канал. Для режиссера "Грешник" стал его второй полнометражной картиной. Продюсером выступил Рубен Дишдишян. Главные роли в фильме сыграли Андрей Смоляков и Евгений Антропов.

В центре истории - отец и сын, взаимоотношения которых далеки от идеальных. Когда Владу было 5 лет, его мать убили, и в ее смерти всю последующие годы он винит отца. На 20-ю годовщину трагедии юноша решает расставить точки над "i" и собрать всех родственников. В процессе поиска и встреч с ними Влад выясняет факты, которые меняют все… Съемки фильма проходили в Москве и ближайшем Подмосковье.

Также в "Грешнике" снялись: Любовь Новикова, Дмитрий Куличков, Дарья Урсуляк, Владимир Виноградов и другие. Первый канал, 15 июня, 23.00

Аэродром в Косово

Ко Дню России - 12 июня канал "Россия 1" выпускает линейку патриотических фильмов. Один из них - "Балканский рубеж". Время и место действия - Югославия, 1999 год.

Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне... Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна.

Режиссер - Андрей Волгин. В ролях: Милош Бикович, Гоша Куценко, Гойко Митич, Равшана Куркова, Антон Пампушный, Эмир Кустурица и другие. "Россия 1", 12 июня, 22:20

Международный злодей

Международный злодей Российской Федерации - так сам себя называет Михаил Горевой. А все потому, что роли - и в российском кино, и в зарубежном - ему чаще всего достаются отрицательные. Хотя на самом деле актер, режиссер и педагог Горевой - человек веселый и добрый. Телезрители канала "ТВ Центр" смогут убедиться в этом, посмотрев выпуск программы "Мой герой".

Михаил Горевой родился в Москве в семье военного, которая никак не предполагала появление в ней артиста. Хотя ни папа, ни мама Горевого склонностей к актерству не имели, Михаил с детства проявлял неуемную энергию, фантазию и экспрессию.

Как бокс изменил судьбу Михаила? Жалеет ли он об этом? Какие спектакли так поразили Горевого, что он понял - хочет быть только артистом? Почему, по его мнению, он не смог с первого раза поступить в театральный? За что благодарен работе электроосветителем в МХАТе? Обо всем этом в программе.

Также из нее можно будет узнать, чему Горевого научили в Московском академическом театре им.Маяковского. Из-за чего актер поехал в США и как ему там жилось? Чем кинематограф на Западе отличается от кинематографа в России? Какие впечатления остались от съемки с Томом Хэнксом в фильме "Шпионский мост" Стивена Спилберга? И о многом другом. "ТВ Центр", 13 июня, 13:40

Шутка - не порок

Премьера документального фильма "Станислав Садальский. Одинокий шут" - на канале "ТВ Центр".

После ГИТИСа Станислава Садальского пригласили сразу в четыре московских театра, что для любого выпускника - большая честь. Стас выбрал театр Маяковского, но ушёл из труппы через два дня, поругавшись с главным режиссером Андреем Гончаровым. Покойный Гончаров отличался тяжёлым характером, но оказалось, что и молодой актер в этом отношении не подарок. Не упустит возможности съязвить, циничен - классический шут. Много позже актер будет вести на радио программу, которую так и назовут "Шоу одинокого шута" - в ней Садальский отведет душу, оттачивая свою иронию в обсуждении коллег. Но те, кто с ним подружился, могут рассказать десятки историй о широте души актера, о его умении поддержать в трудный момент.

Участники: Татьяна Васильева, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Всеволод Шиловский, Тамара Акулова, Людмила Нарусова и другие. "ТВ Центр", 14 июня, 23:10 (повтор 16 июня, 9:50).

Дети споют в Артеке

"Детская Новая волна" - ежегодный международный вокальный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, участником которого могут стать дети в возрасте до 12 лет. С 2010 года конкурс проводится в легендарном "Артеке". Финалистами "Детской Новой волны" становятся талантливые дети из разных стран мира.

В этом году в конкурсе приняли участие 11 исполнителей из Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Литвы, Мальты, Узбекистана и России. Нашу страну на песенном конкурсе будет представлять Денберел Ооржак - победитель суперсезона международного вокального проекта "Ты супер!". В состав профессионального жюри вошли Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, Юлианна Караулова и Юлия Савичева, а председателем жюри стал народный артист России Игорь Крутой.

Друг шпиона

Максим Дрозд и Егор Бероев предстанут перед зрителями в шпионском детективе "Смотритель маяка" на канале НТВ.

1914 год. Канун Первой мировой войны. Русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления на территорию России тайно проникает немецкий шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоёв - от офицеров до уголовников. Один из них, Арсений Седов, становится другом шпиона Петра Ремезова. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле разведчик Генерального Штаба.

В фильме также снимались Екатерина Ванчугова, Виктор Тереля, Александра Богданова, Игорь Хрипунов и другие. НТВ, 12 июня 10.20

Сердце врага

На видеосервисе START - премьера драмы "В клетке". Продюсером киносериала о боях без правил, любви без иллюзий и мужчин, готовых ради семьи на всё, стал Павел Прилучный, который также сыграл в фильме главную роль - бойца ММА по прозвищу Волчок. В день премьеры подписчики сервиса смогут увидеть сразу две серии мини-фильма.

По сюжету в портовый Калининград, который с наступлением темноты превращается в город грехов, возвращаются отец и сын Евдокимовы, оба - бывшие участники боев без правил. Сергей (Павел Прилучный) освободился после тюремного срока. Его отец, Александр "Док" Евдокимов (Владимир Епифанцев), вместе с любовницей Верой бежит от проблем в Москве. Сергей обнаруживает, что мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. За семь лет в городе многое изменилось - и теперь и Сергей, и его отец вынуждены сражаться за свое место под солнцем, выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью, а еще - наконец-то разобраться в своих отношениях, далеких от идеала.

Эксклюзивную версию сериала 18 + можно будет увидеть только на видеосервисе START. Эфирная премьера на НТВ состоится осенью 2019 года. START, с 13 июня

Борьба за наследство

На канале "Dомашний" - премьера 4-серийной мелодрамы "Сестра по наследству". Ксения Белявская - дочь состоятельного человека, который оплатил ей обучение в элитном колледже Великобритании. Несмотря на это, отношения у нее с отцом довольно прохладные. Ксения не очень хочет возвращаться в Россию, но все же вынуждена приехать на несколько дней, чтобы поздравить папу с юбилеем. Внезапно на торжестве появляется женщина, с которой у отца Ксении когда-то был курортный роман. С ней рядом девушка по имени Даша, ровесница Ксении, которая оказывается... ее сводной сестрой. Ксения в шоке, отец узнает свою бывшую возлюбленную Надежду, а вот Дашу видит впервые…

Правду ли говорят Даша и ее мать? Что теперь делать Ксении и как строить отношения с внезапно объявившейся сестрой? Смогут ли они стать близкими людьми или начнут борьбу за богатое наследство общего отца? "Dомашний",17 июня, 19.00

Дональд Трамп попал в "Прожарку"

Телеканал ТНТ4 покажет "Прожарку по-голливудски" - лучшие выпуски американского хейт-шоу "Прожарка". Голливудские звёзды и комики выскажут всё, что думают друг о друге.

Небывалый уровень самоиронии, жёсткая сатира и новые грани дозволенного. В Америке формат развивается более сотни лет, и ТНТ4 впервые для широкой российской аудитории покажет выпуски с участием Джастина Бибера, Джеймса Франко, Чарли Шина и нынешнего президента США! Дональд Трамп давний друг "Прожарки" - он участвовал в шоу ещё в 2004 году, более того, Трамп даже был в роли ведущего на "Прожарке" Дона Кинга, одного из самых успешных боксёрских промоутеров.

По ТВ ни одно из этих шоу не показывали, но, по слухам, было жёстко. На телевизионной "Прожарке" в 2011 году гости смеялись над президентскими амбициями Дональда, но, как известно, он посмеялся последним... ТНТ4, 10, 17, 24 июня и 1 июля