ЦИК: Токаев победил на выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Как проинформировали в ЦИК страны, он набрал более 70 процентов голосов.

По словам заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, кандидатуру Токаева поддержали 6 504 054 избирателей, что дает ему 70,76 процента голосов. На втором месте - общественный деятель и журналист Амиржан Косанов (16,02 процента голосов). Остальные претенденты на высший пост еще больше отстали от лидера. За депутата Данию Еспаеву проголосовали 5,2 процента граждан, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно- образовательный центр" Толеутай Рахимбеков получил 3,2 процента голосов, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - 2,07 процента, депутат Жамбыл Ахметбеков - 1,82 процента, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел - 0,92 процента голосов.

Явка составила 77,4 процента.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев назвал прошедшие в Казахстане внеочередные выборы президента успешными и соответствующими демократическим нормам. "В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер и не могли повлиять на результаты", - отметил он.

По словам члена миссии наблюдателей СНГ Лидии Ермошиной (главы ЦИК Белоруссии), проигравшие на выборах кандидаты не подали ни одной жалобы. "Это и есть объективное свидетельство того, что избирательная кампания прошла законно, демократично и свободно", - отметила наблюдатель.