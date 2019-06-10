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Рубрика: В мире

ЦИК: Токаев победил на выборах в Казахстане

Текст: Юрий Когалов
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Как проинформировали в ЦИК страны, он набрал более 70 процентов голосов.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

По словам заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, кандидатуру Токаева поддержали 6 504 054 избирателей, что дает ему 70,76 процента голосов. На втором месте - общественный деятель и журналист Амиржан Косанов (16,02 процента голосов). Остальные претенденты на высший пост еще больше отстали от лидера. За депутата Данию Еспаеву проголосовали 5,2 процента граждан, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно- образовательный центр" Толеутай Рахимбеков получил 3,2 процента голосов, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - 2,07 процента, депутат Жамбыл Ахметбеков - 1,82 процента, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел - 0,92 процента голосов.

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Явка составила 77,4 процента.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев назвал прошедшие в Казахстане внеочередные выборы президента успешными и соответствующими демократическим нормам. "В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер и не могли повлиять на результаты", - отметил он.

По словам члена миссии наблюдателей СНГ Лидии Ермошиной (главы ЦИК Белоруссии), проигравшие на выборах кандидаты не подали ни одной жалобы. "Это и есть объективное свидетельство того, что избирательная кампания прошла законно, демократично и свободно", - отметила наблюдатель.

В мире экс-СССР Казахстан
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