Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость

Ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи установили, что находящиеся в листовой зелени витамины, минеральные соли, эфирные масла и пигменты благотворно воздействуют на организм, а также придают коже здоровый блеск и замедляют старение.

Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день. Наибольшим антиоксидантным эффектом обладает базилик, укроп, петрушка, кинза и прочие виды зелени. Ведь в петрушке витамина С почти в четыре раза больше, чем в лимоне - 150 мг и 40 мг на 100 граммов соответственно. В базилике, помимо витамина С, есть витамины К и Е, каротин, а укроп - богат эфирными маслами.

Впрочем, строго придерживаться только одних видов зелени не стоит.

"Желательно, чтобы зелень была всегда на столе, а какой вид - это дело вкуса. По большому счету химический состав у листовой зелени достаточно сходный. Есть лишь некоторые отличия в букете эфирных масел, спектре пигментов, которые придают разные оттенки цвета листьям", - заявила aif.ru кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Находящиеся в зелени соли калия благотворно влияют на деятельность сердечной мышцы, вообще в целом скелетной мускулатуры и улучшают работу желудочно-кишечного тракта - нормализуют работу желчного пузыря, способствуют выведению жидкости, обладают легким мочегонным эффектом. Для защиты организма от неблагоприятных внешних воздействий отлично подойдет фиолетовый базилик и фиолетовый листовой салат. Такой цвет обусловлен наличием антиоксидантов - антоцианов, которые намного увеличивают полезные свойства растений.

Идеальная суточная норма потребления зелени - небольшой пучок. Наибольший эффект дают только свежие растения, так как в высушенной и консервированной зелени теряется часть витаминов, сохраняются отчасти эфирные масла и минеральные вещества. Причем добавлять зелень в блюдо следует не во время приготовления, а уже в тарелку.