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10 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 130-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Внести в часть 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 31, ст. 4160; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 29, ст. 4372; 2016, N 27, ст. 4210; 2018, N 18, ст. 2564; N 32, ст. 5109; N 53, ст. 8406) изменение, дополнив ее после слов "энергетической эффективности," словами "в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней,".

Президент Российской Федерации В. Путин