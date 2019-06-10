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Рубрика: В мире

Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами

На Украине города Умань (Черкасская область) и Белая Церковь (Киевская область), в которых в общей сложности проживают около 300 тысяч человек, вечером в воскресенье были отключены от водоснабжения.

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Такое решение было принято в связи с тем, что в реку Рось попали опасные химикаты. Об этом в эфире местного телеканала заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье в селе Збаржевка Винницкой области произошло ДТП, в результате которого из грузового автомобиля в приток реки Рось вылилось около тонны инсектицида "Нурел", сообщил региональный офис водных ресурсов реки Рось в Facebook. В Погребищенском районе Винницкой области уже зафиксирована массовая гибель рыбы.

Создан оперативный штаб, который сейчас оценивает масштабы загрязнения. Местных жителей призвали воздержаться от купания в реке Рось, рыбной ловли, а также и выпаса скота.

По факту загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района возбуждено уголовное дело.

В мире экс-СССР Украина
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