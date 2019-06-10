Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы

В Замоскворецком районном суде Москвы судья Елена Аверченко огласила приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Он признан виновным по нескольким статьям УК РФ: в создании организованного преступного сообщества и коррупции.

В итоговом документе суда записано, что Гайзеру назначено 11 лет лишения свободы. Согласно приговору, заключение он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, бывший высокопоставленный чиновник обязан выплатить в государственную казну штраф размером 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве.

Напомним, в ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить его к 21 году лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей, а также лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет после отсидки.

Суд постановил оправдать Гайзера по части 3 статьи 210 - "Организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения". Поэтому и срок наказания намного меньше того, что просил гособвинитель.

Таким образом, Гайзер признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), по пунктам "а", "б" части 4 статьи 174 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения), по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

А организатором преступного сообщества считается бизнесмен Александр Зарубин, которого не было на скамье подсудимых: он сбежал от российского правосудия и объявлен в международный розыск.

Суд согласился с обвинением в том, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми, с 2003 по 2010 годы, вступил в преступную группу Зарубина, явно созданную для крупных хищений чужого имущества и денежных средств. У следствия нет сомнений в том, что именно Гайзер был мозговым центром группировки и лоббировал в государственных органах страны ее интересы.

Суд установил, что в 2005-2015 годах группировка Гайзера похитила 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, а также 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми. Кроме того, эксперты следственного ведомства доказали, что члены преступного сообщества получили взяток более чем на 198 миллионов рублей. Взятки давали по разным поводам, но в основном "за назначения разных лиц на должности и покровительство". А еще, по данным следствия, фигуранты уголовного дела отмыли не менее миллиарда рублей.

Остальным фигурантам прокурор запросил сроки от 8 до 20 лет колонии, со штрафами от 2 до 450 миллионов рублей. По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию республики Коми на сумму свыше 64 миллионов рублей.

Всего на скамье подсудимых оказалось 13 фигурантов громкого дела. Изначально по делу проходило 19 человек.