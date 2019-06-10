Поток туристов на российский Юг в этом году по сравнению с прошлым вырастет на 10-15 процентов, прогнозируют эксперты. Сказались территориальная доступность отечественных курортов, привлекательные цены и туры.

"Объемы раннего бронирования уже выросли на 15 процентов по сравнению с прошлым годом", - рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Популярностью традиционно пользуются морские курорты. "Турпоток, безусловно, вырастет. Сыграет роль курс доллара к рублю, более доступные цены на отдых внутри страны", - соглашается президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"Внутри страны туры планируются в рамках возможного подтверждения билетной программы на регулярных рейсах, то есть за 45-60 дней", - отметил Голов. Сказывается отсутствие чартерных программ, хотя ставить спецрейсы на южные российские направления туроператоры уже начинают.

Туроператоры стараются поймать тренд. На внутренних направлениях становится все больше пакетных предложений. "Тенденцией последних трех лет стал выход на внутренний рынок крупных туроператоров, которые ранее специализировались только на международном туризме", - поясняет Дмитрий Горин.

Несмотря на то что стоимость отдыха этим летом выросла по сравнению с прошлым годом минимум на 10 процентов по всем направлениям, отечественные курорты в бюджетном сегменте предлагают вполне конкурентные цены.

Первые места по самым привлекательным предложениям удерживают Крым и Краснодарский край, отмечают в аналитической службе АТОР. Например, средняя стоимость тура на 7-10 дней с размещением в отелях 2-3 звезды на июнь составляет около 30-35 тысяч на двух человек с питанием и перелетом.

Летний отдых внутри страны становится все более привлекательным также из-за доступных цен на авиабилеты. С 1 июля этого года ставку НДС для межрегиональных перелетов обнулят, отмечает эксперт. Это значит, что полет, скажем, из Новосибирска в Сочи, минуя Москву, станет доступнее, и таких рейсов в обход столицы будет больше.

Для самостоятельных путешественников средняя стоимость поездок внутри страны по железной дороге в этом году составит 3,3 тысячи рублей на человека, а на самолете - почти 10 тысяч рублей, подсчитали сервисы по бронированию билетов. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авиабилеты в Сочи вырос на 15 процентов, подсчитали по просьбе "РГ" в компании UFS.Travel. "Это связано не только с доступностью направления, но и с активным развитием гостиничного бизнеса, улучшением инфраструктуры и сервиса. Кроме того, стабильный спрос на поездки к Черному морю обеспечивается во многом за счет военнослужащих, которым закрыт доступ за границу", - отмечают в компании.

Впрочем, немало и тех, кто отдыху на море предпочитает экскурсии по городу. В этом случае самыми востребованными внутренними направлениями традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. А вот на третье место выходит Екатеринбург. Россияне явно стараются открыть для себя новые направления и нестандартные туры, отмечают эксперты.

Пляжи Крыма - в законе

14 июня в Крыму вступает в силу региональный закон, который поможет навести порядок на морских пляжах. Теперь у хозяина пляжа должен быть паспорт на него. Нет? Придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей, а юрлицу - до 100 тысяч. А если на пляже не окажется необходимого числа матросов-спасателей, карманы должностных лиц могут опустеть еще на 20 тысяч рублей, а юрлиц - на 30.

Наказывать будут за отсутствие буйков в море и информационных стендов на суше и формы на спасателях. Ранее ответственность за нарушение требований к пляжам была прописана нечетко. Возросли и штрафы для владельцев маломерных судов за приближение к месту купания .

Подготовила Елена Гусакова