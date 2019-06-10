Банки начали вводить первые летние акции по вкладам и кредитам. Но сезонных предложений будет не очень много, считает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Сейчас банки достаточно осторожно снижают ставки по депозитам из-за высокой конкуренции на рынке и низкой сберегательной активности населения, указывает он. А при высоких процентных расходах траты на продвижение нового продукта могут оказаться неоправданными как раз летом, когда люди больше тратят, чем сберегают, говорит Павлов.

Чаще всего банки запускают сезонные предложения все же зимой, весной и осенью. Предновогодние предложения. например, бывают особенно актуальны благодаря выплатам премий и бонусов, отмечает Павлов. Летом же на рынке происходит спад сберегательной активности, и чтобы привлечь внимание и клиентские средства, участники рынка запускают спецпредложения перед сезоном отпусков, а затем после него, когда сезон деловой активности возобновляется.

Но многое зависит от конкуренции на рынке, спроса, от динамики доходности по вкладам, уточняет эксперт. Задача клиентских подразделений банка - привлечь средства физлиц исходя из потребностей в фондировании, напоминает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Сам по себе маркетологический прием в виде промоакции или спецпредложения здесь вторичен. Критерии привлечения средств постоянно меняются с учетом стоимости фондирования на рынке, ситуации с ликвидностью, специфики бизнеса банка.

Сезонные предложения больше всего распространены на рынке вкладов, указывает Павлов. По потребительским же кредитам банки все чаще предпочитают делать не сезонные предложения, а индивидуальные, либо предложения для отдельных категорий клиентов (на специальных условиях, например, при оформлении карты), рассказывает банкир.

Куда вкладывать-то?

"Этим летом самым выгодным будет вложение в валюту: в доллар и в меньшей степени в евро", - прогнозирует ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.

И не советует соблазняться летними "заманчивыми" предложениями банков. Они пытаются привлечь сбережения граждан под низкий пока еще процент. Но он при ослаблении рубля неизбежно вырастет. "И заманчивые предложения станут невыгодными", - уверен эксперт.