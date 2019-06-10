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Рубрика: Экономика

Банки затихнут до осени

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Банки начали вводить первые летние акции по вкладам и кредитам. Но сезонных предложений будет не очень много, считает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Сейчас банки достаточно осторожно снижают ставки по депозитам из-за высокой конкуренции на рынке и низкой сберегательной активности населения, указывает он. А при высоких процентных расходах траты на продвижение нового продукта могут оказаться неоправданными как раз летом, когда люди больше тратят, чем сберегают, говорит Павлов.

Фото: iStock
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Чаще всего банки запускают сезонные предложения все же зимой, весной и осенью. Предновогодние предложения. например, бывают особенно актуальны благодаря выплатам премий и бонусов, отмечает Павлов. Летом же на рынке происходит спад сберегательной активности, и чтобы привлечь внимание и клиентские средства, участники рынка запускают спецпредложения перед сезоном отпусков, а затем после него, когда сезон деловой активности возобновляется.

Но многое зависит от конкуренции на рынке, спроса, от динамики доходности по вкладам, уточняет эксперт. Задача клиентских подразделений банка - привлечь средства физлиц исходя из потребностей в фондировании, напоминает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Сам по себе маркетологический прием в виде промоакции или спецпредложения здесь вторичен. Критерии привлечения средств постоянно меняются с учетом стоимости фондирования на рынке, ситуации с ликвидностью, специфики бизнеса банка.

Сезонные предложения больше всего распространены на рынке вкладов, указывает Павлов. По потребительским же кредитам банки все чаще предпочитают делать не сезонные предложения, а индивидуальные, либо предложения для отдельных категорий клиентов (на специальных условиях, например, при оформлении карты), рассказывает банкир.

Куда вкладывать-то?

"Этим летом самым выгодным будет вложение в валюту: в доллар и в меньшей степени в евро", - прогнозирует ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.

И не советует соблазняться летними "заманчивыми" предложениями банков. Они пытаются привлечь сбережения граждан под низкий пока еще процент. Но он при ослаблении рубля неизбежно вырастет. "И заманчивые предложения станут невыгодными", - уверен эксперт.

Экономика Финансы Банки
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