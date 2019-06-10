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Банки затихнут до осени
Сейчас банки достаточно осторожно снижают ставки по депозитам из-за высокой конкуренции на рынке и низкой сберегательной активности населения, указывает он. А при высоких процентных расходах траты на продвижение нового продукта могут оказаться неоправданными как раз летом, когда люди больше тратят, чем сберегают, говорит Павлов.
Чаще всего банки запускают сезонные предложения все же зимой, весной и осенью. Предновогодние предложения. например, бывают особенно актуальны благодаря выплатам премий и бонусов, отмечает Павлов. Летом же на рынке происходит спад сберегательной активности, и чтобы привлечь внимание и клиентские средства, участники рынка запускают спецпредложения перед сезоном отпусков, а затем после него, когда сезон деловой активности возобновляется.
Но многое зависит от конкуренции на рынке, спроса, от динамики доходности по вкладам, уточняет эксперт. Задача клиентских подразделений банка - привлечь средства физлиц исходя из потребностей в фондировании, напоминает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Сам по себе маркетологический прием в виде промоакции или спецпредложения здесь вторичен. Критерии привлечения средств постоянно меняются с учетом стоимости фондирования на рынке, ситуации с ликвидностью, специфики бизнеса банка.
Сезонные предложения больше всего распространены на рынке вкладов, указывает Павлов. По потребительским же кредитам банки все чаще предпочитают делать не сезонные предложения, а индивидуальные, либо предложения для отдельных категорий клиентов (на специальных условиях, например, при оформлении карты), рассказывает банкир.
"Этим летом самым выгодным будет вложение в валюту: в доллар и в меньшей степени в евро", - прогнозирует ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.
И не советует соблазняться летними "заманчивыми" предложениями банков. Они пытаются привлечь сбережения граждан под низкий пока еще процент. Но он при ослаблении рубля неизбежно вырастет. "И заманчивые предложения станут невыгодными", - уверен эксперт.
Дорожают только овощи
В первую половину лета будет расти в цене картофель, как и другие овощи открытого грунта - морковь, капуста, лук. Традиционно пик цен придется на конец июня - начало июля. "Оптовые цены на картофель в этом году уже превысили на рубль прошлогодние", - говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Будет влиять на цены и импорт. "В этом году много раннего картофеля из Египта уходит в Европу, где в 2018 году была засуха и не хватает своих ресурсов. "На снижение импорта внутренние цены начинают подрастать", - говорит Красильников.
Отечественные овощи нового урожая поступят на рынок только в августе. Тогда их цены пойдут вниз. Хотя в этом году снижение цен может произойти раньше, если из Поволжья, южных регионов раньше придет картофель, говорит Красильников. Весна там была ранняя. По другим овощам ситуация схожая. Запасы лука, капусты, моркови заканчиваются.
Сейчас цены на капусту урожая прошлого года в опте даже на три-четыре рубля выше, чем на раннюю капусту. Влияет относительный дефицит овощей на фоне роста спроса в Европе.
Что касается ягод, то на рынке уже много клубники, черешни. По сравнению с прошлым годом она в некоторых случаях стоит дешевле на 30 процентов. Снижению цен поможет выход на рынок грунтовой ягоды. В начале лета в сетевых магазинах ягоду можно найти со скидкой уже по 450-500 рублей за килограмм. На рынках - раза в два дешевле. Цены на черешню в этом году уже примерно на 10 процентов ниже, чем в прошлом году. Стоит ягода 500-600 рублей за килограмм. В июне цены будут снижаться. На рынок выходят малина, ежевика. Самые привлекательные цены на абрикосы установятся в конце июня - в июле, тогда же на сливы, пояснили аналитики компании "АГРО24". Персики и нектарины больше всего подешевеют к августу.
Сбавит цену зелень, особенно на фоне весенних пиков. Стоимость зеленого лука и укропа, щавеля, листьев сельдерея с начала года к маю выросла в среднем на 15 процентов.
Цены на мясо - свинину, говядину, курятину - летом будут стабильными. Свинина в случае благоприятной ситуации с африканской чумой свиней может даже дешеветь. "По предварительным оценкам, объем производства свинины вырастет на пять процентов. И никто не ограничивает импорт мяса, в частности, из Бразилии", - говорит глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Оптовые цены на свинину находятся на прошлогоднем уровне, а по сравнению с 2014 годом снизились на 10 процентов, отмечает он.
Как всегда летом будет дешеветь молоко, обещают в Национальном союзе производителей молока. Правда, темпы снижения значительно отстают от традиционных. Запасы на предприятиях снизились после пиковых значений в 2018 году, отмечает аналитик союза Алексей Воронин. Отсутствие избытков стимулирует дополнительный спрос на "свое" молоко летом. Сокращается импорт. По итогам прошлого года он оказался минимальным за последние 15 лет. "Вместе с тем слабый внутренний спрос и продолжающийся рост товарного производства в сырьевом секторе сдерживают темпы роста цен и будут оказывать влияние на рынок в летний период", - отмечает Алексей Воронин.
Открыт сезон поиска работы
"Многие соискатели откладывают поиск работы до осени. Это снижает конкуренцию на определенных позициях. Постоянный мониторинг вакансий в своей сфере и специальности даст возможность найти интересные предложения", - рассказали "РГ" в сервисе по поиску работы и сотрудников Работа.ру. В некоторых сферах практически всегда сохраняется сезонность. Например, летом традиционно много вакансий для официантов. Можно найти работу и без опыта. Часто предлагают сменный график.
Летом также повышается потребность в людях, которые готовы смотреть за животными, пока владельцы отдыхают где-то на море. Или просто люди согласны получать деньги за прогулку с питомцем. Кстати, о море - очевидно, что в теплые месяцы появляется много предложений для аниматоров, ведущих, фотографов, которые работают на курортах. Сфера доставки еды и других товаров, заказанных через интернет, растет с каждым годом, а значит, новые сотрудники требуются всегда независимо от времени года.
Шанс найти интересное место и достойный заработок летом есть не только для студентов или специалистов начального уровня, но и для представителей серьезных профессий. "Например, возрастает конкуренция среди соискателей в IT, финансах и госслужбе. Это напрямую связано с окончанием вузов и появлением на рынке новых кандидатов", - поделились в сервисе поиска работы и сотрудников по всей России Worki. Для студентов лето может стать счастливым билетом в профессию. Практика может закончиться предложением о работе, если студент проявит себя с лучшей стороны.
Всегда надо помнить, что есть определенные схемы поиска работы, которые надо соблюдать, и успех будет обеспечен. Правильно составленное резюме с достижениями, адресные сопроводительные письма, четкое написание должности и качественное фото в деловом стиле помогут быстрее найти желаемое место.
В августе ловите скидки
На рынке первичного жилья лето традиционно является периодом спада. Россияне покупку квартиры откладывают на осень. "В первые два летних месяца заключаются сделки с клиентами, которые ездили на объекты еще весной. А в августе начинается настоящее затишье", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".
Девелоперы не готовы ждать до осени. Поэтому летом, в августе особенно, можно рассчитывать на предоставление скидки. Но стоит помнить, что сезонные скидки действуют очень недолго, поэтому наблюдать за новостями застройщиков следует незадолго до наступления выгодного периода - в конце июля.
Однако этим летом скидки могут быть намного меньше, возможно, многие застройщики откажутся от них вовсе. С1 июля застройщики должны перейти на проектное финансирование и эскроу-счета. Уже в мае средний размер скидки снизился до 3 процентов против 5 процентов годом ранее. "Вероятнее всего, 85 процентов девелоперов смогут строить и дальше по старым правилам. Но остальные 15 процентов застройщиков однозначно поднимут цены", - считает Литинецкая.
Повышение может составить 10-15 процентов от цены квартир, считает Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101". Это кажется внушительной суммой, но нужно помнить, что это плата за полное избавление от риска "недостроя", отмечает эксперт. К чему еще стоит готовится покупателям? К снижению предложения. Возможно, не этим летом, но в скором будущем. Так как теперь каждый жилищный проект будет проходить через "фильтр" банковской оценки, предупреждает Цветов
Быстрыми темпами растут цены и на "вторичке". "По нашим прогнозам, это лето по активности покупателей будет немногим лучше, чем лето 2015 года, когда на вторичном рынке наблюдалось "дно" по числу сделок", - говорит директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.
Важным фактором, который влияет на число сделок, являются условия ипотеки. Ставки по ней с конца прошлого года растут, из-за чего число сделок снижается. Поэтому эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе цены на вторичном рынке недвижимости снизятся на 5-7 процентов.
После длительной стагнации началось оживление на рынке загородной недвижимости. Подорожали дома, коттеджи, таунхаусы, выяснили аналитики "Авито Недвижимость". В летние месяцы спрос и цены будут лишь увеличиваться. Так как загородную недвижимость большинство покупателей приобретают в теплые месяцы, когда можно оценить все нюансы земельных участков.
С начала года больше всего подорожали дома в Ханты-Мансийском автономном округе - на 11,7 процента и Ленинградской области - на 11,5. Самое серьезное падение в Крыму - на 3,6 процента. Дороже всего дома обходятся покупателям в Московской области - в среднем 7,4 миллиона рублей. Дешевле всего в Кемеровской области (1,3 миллиона рублей) и Алтайском крае - 1,5 миллиона.
Дома загорать дешевле
"Объемы раннего бронирования уже выросли на 15 процентов по сравнению с прошлым годом", - рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Популярностью традиционно пользуются морские курорты. "Турпоток, безусловно, вырастет. Сыграет роль курс доллара к рублю, более доступные цены на отдых внутри страны", - соглашается президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
"Внутри страны туры планируются в рамках возможного подтверждения билетной программы на регулярных рейсах, то есть за 45-60 дней", - отметил Голов. Сказывается отсутствие чартерных программ, хотя ставить спецрейсы на южные российские направления туроператоры уже начинают.
Туроператоры стараются поймать тренд. На внутренних направлениях становится все больше пакетных предложений. "Тенденцией последних трех лет стал выход на внутренний рынок крупных туроператоров, которые ранее специализировались только на международном туризме", - поясняет Дмитрий Горин.
Несмотря на то что стоимость отдыха этим летом выросла по сравнению с прошлым годом минимум на 10 процентов по всем направлениям, отечественные курорты в бюджетном сегменте предлагают вполне конкурентные цены.
Первые места по самым привлекательным предложениям удерживают Крым и Краснодарский край, отмечают в аналитической службе АТОР. Например, средняя стоимость тура на 7-10 дней с размещением в отелях 2-3 звезды на июнь составляет около 30-35 тысяч на двух человек с питанием и перелетом.
Летний отдых внутри страны становится все более привлекательным также из-за доступных цен на авиабилеты. С 1 июля этого года ставку НДС для межрегиональных перелетов обнулят, отмечает эксперт. Это значит, что полет, скажем, из Новосибирска в Сочи, минуя Москву, станет доступнее, и таких рейсов в обход столицы будет больше.
Для самостоятельных путешественников средняя стоимость поездок внутри страны по железной дороге в этом году составит 3,3 тысячи рублей на человека, а на самолете - почти 10 тысяч рублей, подсчитали сервисы по бронированию билетов. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авиабилеты в Сочи вырос на 15 процентов, подсчитали по просьбе "РГ" в компании UFS.Travel. "Это связано не только с доступностью направления, но и с активным развитием гостиничного бизнеса, улучшением инфраструктуры и сервиса. Кроме того, стабильный спрос на поездки к Черному морю обеспечивается во многом за счет военнослужащих, которым закрыт доступ за границу", - отмечают в компании.
Впрочем, немало и тех, кто отдыху на море предпочитает экскурсии по городу. В этом случае самыми востребованными внутренними направлениями традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. А вот на третье место выходит Екатеринбург. Россияне явно стараются открыть для себя новые направления и нестандартные туры, отмечают эксперты.
14 июня в Крыму вступает в силу региональный закон, который поможет навести порядок на морских пляжах. Теперь у хозяина пляжа должен быть паспорт на него. Нет? Придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей, а юрлицу - до 100 тысяч. А если на пляже не окажется необходимого числа матросов-спасателей, карманы должностных лиц могут опустеть еще на 20 тысяч рублей, а юрлиц - на 30.
Наказывать будут за отсутствие буйков в море и информационных стендов на суше и формы на спасателях. Ранее ответственность за нарушение требований к пляжам была прописана нечетко. Возросли и штрафы для владельцев маломерных судов за приближение к месту купания .
Подготовила Елена Гусакова
Туши мангал
За костры для сжигания мусора на участках, за пал сухой травы. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать 4 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч. Это касается и шашлыка.
Костер на даче можно разжигать не ближе 50 метров от дома. Если площадь участка не позволяет, надо использовать мангал, его можно установить и в пяти метрах от дома. И так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей.
Лето - сезон строительства на дачах. Как отмечают в Федеральной кадастровой палате Росреестра, необходимо соблюдать минимальные расстояния между различными строениями на соседних участках.
Например, расстояние между домами, построенными из бетона, должно быть не менее шести метров. От дома до забора должно быть как минимум три метра. Хозяйственные постройки возводят не ближе метра от забора.
Есть нормы и для дачных туалетов. Расстояние от жилого помещения до душа, уборной или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца - от 8 метров.
Нарушение этих требований может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей.
Еще одной проблемой садовых и огородных товариществ является захват в личную собственность земель общего пользования. В итоге проезд для машин сужается, перекрывается доступ к водоему, площадкам для проведения собраний или отдыха.
Размер штрафа за самовольный захват определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тысяч рублей.