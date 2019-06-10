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Рубрика: В мире

Закрытый кабинет

Евросоюз одобрил новое правительство Молдавии
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
10 июня в Кишиневе состоялось первое заседание нового молдавского правительства во главе с Майей Санду. Заседание прошло в здании парламента, поскольку правительственный комплекс в Кишиневе оцепила молдавская полиция, начальник которой отказался подчиняться новому кабинету министров.
Новый премьер Молдавии Майя Санду попросила уволенных министров немедленно покинуть свои посты. Фото: Reuters. Новый премьер Молдавии Майя Санду попросила уволенных министров немедленно покинуть свои посты. Фото: Reuters.
Новый премьер Молдавии Майя Санду попросила уволенных министров немедленно покинуть свои посты. Фото: Reuters.

На заседании правительства Санду в категоричной форме попросила уволенных министров покинуть свои посты. В противном случае она обещала для них проблемы с законом, отдельно выделив непокорного начальника кишиневской полиции, который, по ее словам, "выполняет незаконные приказы тех, кто узурпировал власть". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Россия намерена работать с новым правительством Молдавии. Со своей стороны МИД РФ заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции между социалистами и правым блоком ACUM.

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости
Генсек СЕ и Госдеп США отреагировали на события в Молдавии

В Молдавии, отмечают наблюдатели, тем временем сложилось классическое двоевластие: президент Додон и правящая коалиция вместе с избранным премьером страны Майей Санду, с одной стороны, и назначенный Конституционным судом (КС) исполняющим обязанности главы государства Павел Филипп и Демократическая партия, с другой, раздают противоречащие друг другу распоряжения. В понедельник Додон встретился с представителями иностранных миссий в Кишиневе и рассказал дипломатам, что истоки стремительно развивающегося политического кризиса в Молдавии лежат в ошибочном решении Конституционного суда. А Филип издавал многочисленные распоряжения из здания правительства, куда распорядился не пускать министров кабинета Санду.

Тем временем Санду получила два важных сообщения: от госдепа США и от Генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Ягланд сказал, что решения КС страны трудно понять и они "кажутся произвольными в свете конституции и норм международного права". А в госдепе США отметили, что февральские парламентские выборы в Молдавии 24 февраля, были конкурентоспособными и прошли с соблюдением основных прав избирателей. Но как ключевой момент эксперты оценивают тот факт, что правительство Молдавии во главе с Санду официально признал Евросоюз. "Мы ценим и разделяем призыв ЕС к спокойствию. Мы призвали представителей оппозиции к диалогу, и мы остаемся открытыми для него", - отметила молдавский премьер. Молдавские депутаты дали понять, что продолжат работу, несмотря на указ Филипа о роспуске парламента.

В мире экс-СССР Молдавия Выборы в Молдавии
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