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10.06.2019 22:08
Рубрика: Культура

Льву Толстому повезло с Басинским

Текст: Фекла Толстая
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Мы познакомились с Павлом Басинским на Писательских встречах в Ясной Поляне, которые с середины 90-х проводил тогдашний директор музея и мой троюродный брат Владимир Толстой. Радость от усадьбы и природы, хорошие разговоры, неизбежно приходившие Толстому, - вот то, что я помню.
Павел Басинский. Фото: Михаил Синицын/ РГ Павел Басинский. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Павел Басинский. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В Ясной я всегда чувствовала себя по-домашнему, но ощущала ли я свое родство со Львом Николаевичем? Скорее нет. Трудно установить живые связи с таким гигантом, трудно почувствовать его.

Потом я стала работать в музее Толстого. Документы, мемуары, могучее толстоведение XX века, Шкловский, Эйхенбаум. В XXI веке, казалось, о Толстом все сказано, но по-прежнему совсем не все осознано и прочувствовано. И вот появилась первая книжка Басинского о Толстом "Бегство из рая".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Обращаясь к миропониманию человека XXI века, автор дает нам вместе пройти путь Толстого, от ухода из Ясной Поляны до детства, вспять и в то же время очень выверенно от начала до конца. И вот в противоречивом, на первый взгляд, Толстом, выстраивается очень ясная линия жизни и судьбы, сделанной своими руками.

Басинский часто говорит, что он не литературовед, и последовательно занимается самим Толстым больше, чем его текстами, справедливо считая, что жизнь Толстого не менее великое произведение, чем романы или трактаты. Создавая истории до мельчайших деталей документальные и очень эмоциональные, Басинский дает почувствовать Толстого, его связь с нашими сегодняшними страстями. Так удивительно современно читалась его книга о вере Толстого, так вместе с сыном Львом мы приближались к Толстому...

Нам, тем, кто старается найти у Толстого ответы на вопросы времени, очень повезло, что у нас есть Басинский. И Толстому, я уверена, повезло.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским
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