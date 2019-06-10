Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 138-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования залога земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения"

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2004, N 6, ст. 406; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 50, ст. 7347; 2014, N 30, ст. 4218; 2016, N 27, ст. 4294) следующие изменения:

1) в статье 54:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) меры по обеспечению интересов производителя сельскохозяйственной продукции, использующего заложенный земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе условия использования такого земельного участка с учетом сезонности сельскохозяйственного производства и его зависимости от природно-климатических условий, а также возможности получения доходов производителем сельскохозяйственной продукции, использующим такой земельный участок, по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.";

б) абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;

2) пункт 2 статьи 67 дополнить предложением следующего содержания: "Залоговая стоимость земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения по соглашению залогодателя с залогодержателем может быть определена исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости такого земельного участка.";

3) в статье 68:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. При обращении взыскания на заложенный земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения должны учитываться сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность получения доходов производителем сельскохозяйственной продукции, использующим такой земельный участок, по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.";

б) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 2

В абзаце третьем части третьей статьи 33 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2016, N 27, ст. 4295) слова "из состава земель сельскохозяйственного назначения" и слова "дачного хозяйства," исключить.

Статья 3

В части восьмой статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 27, ст. 3438; 2016, N 27, ст. 4295) слова "из состава земель сельскохозяйственного назначения" и слова "дачного хозяйства," исключить.

Статья 4

Статью 7 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018) дополнить словами "и настоящим Федеральным законом".

Президент Российской Федерации В. Путин