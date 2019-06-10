Финансовые услуги становятся все более цифровыми

Центробанк уделяет большое внимание процессу цифровизации финансового сектора.

Сейчас регулятор работает над Системой быстрых платежей, через которую можно будет оплачивать товары и услуги. Представляя годовой отчет в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что система поддержит тренд на рост безналичных платежей. Тарифы через нее для торгово-сервисных предприятий будут ниже, чем эквайринговые.

В прошлом году регулятор запустил сразу два масштабных цифровых проекта. Была запущена система единой биометрической идентификации для получения финансовых услуг. Один раз сдав биометрические образцы в отделении банка, клиент затем может открыть вклад, получить кредит или перевести деньги дистанционно, пройдя удаленную идентификацию. Сейчас сдать биометрию можно в отделениях 146 банков: там клиента сфотографируют, а также попросят прочитать текст, чтобы записать голос.

Скоро, как предполагается, биометрию можно будет сдать не только в банках, но и в МФЦ, что позволит получать через дистанционные каналы не только финансовые, но и госуслуги.

Также в прошлом году Банк России совместно с Ассоциацией финансовых технологий и участниками рынка запустил проект "Мастерчейн" на базе технологии блокчейн. Это усовершенствованная система записи транзакций. Сейчас на платформе реализуется проект электронной закладной совместно с Росреестром.

В начале года в ЦБ РФ отмечали, что розничный банковский сегмент, скорее всего, полностью перейдет на цифровой формат в течение трех лет. Сегодня программы цифровой трансформации есть более чем у 80 процентов крупнейших российских банков, отмечают в КПМГ.

- Исторически финансовая отрасль в России была в авангарде внедрения технологий. Во многом это является следствием требований регулятора и так называемого эффекта позднего старта, - рассказала старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. - Сегодня основной бизнес банков настроен на технологии, которые постепенно устаревают, поэтому они с опаской внедряют инновации, боясь при этом потерять доходность и нарушить привычный ход дел.

Другое препятствие для трансформации - это стоимость внедрения технологий в масштабе крупного бизнеса при не всегда доказанной эффективности, непостоянстве законодательства и требований регулятора.

Стартапов в сегменте "финтех" немного, хотя инвесторы считают эту нишу привлекательной

По словам Шароватовой, распространению удачных финтех-решений способствует сарафанное радио. Банки смотрят на конкурентов, используют мировые бенчмарки, прислушиваются к контрагентам, с которыми работают. Полезными бывают и профильные мероприятия, форумы, выставки, где делятся опытом, рассказывают об успехах и рисках, делятся эффектом от внедрения технологий.

Участники рынка отмечают, что самостоятельность банков в вопросах трансформации зависит от величины и профессионализма команды. Многие привлекают консультантов или интеграторов для помощи во внедрении и осуществления методологической поддержки. В частности, набирает популярность такая услуга, как "технологический дью-дилидженс" - технический аудит, который помогает клиенту минимизировать риск от выбранной услуги, определить ее ценность, сфокусироваться на выборе оптимального для конкретного клиента решения.

Получить информацию о новых трендах можно и у экспертов венчурного рынка. Правда, в прошлом году стартапов в сегменте "финтех" оказалось неожиданно немного, отмечается в исследовании "Стартап Барометр 2019". Такие проекты заняли 10-е место по количеству, хотя инвесторы выделяют эту нишу как одну из самых предпочтительных для инвестирования.

По результатам "Стартап Барометр 2019" финтех-стартапы предлагают продукты и услуги для бизнеса, в том числе мобильные приложения, используют технологии искусственного интеллекта, больших данных и блокчейн (по 26 процентов). Респонденты отметили, что их продукты используются не только в финансовом секторе, но и в транспортной, социальной сферах, в сфере развлечений, туризма, авиации и других.

Инновационными свои решения считают 45 процентов предпринимателей - 32 процента решений не имеют аналогов на международном рынке и 13 процентов на российском, по мнению самих основателей.

Большинство стартапов имеют прототип и начинают продавать (46 процентов), а процент уже зрелых компаний среди финтех-проектов выше, чем у общей массы, - 17 процентов проектов уже находятся на стадии стабильного развития и поиска новых направлений для взрывного роста.

Основатели финтех-проектов ставят привлечение инвестиций на первое место (30 процентов), а разработку продукта только на третье (17 процентов), хотя основная масса предпринимателей сконцентрирована именно на "допиливании" продукта. Это положительная тенденция и хороший сигнал для инвестора о готовности таких проектов к диалогу, отмечают авторы исследования.

- Финтех в России подразумевает b2b-продажи в банковской отрасли, и предприниматель оказывается сильно взаимосвязан отношениями с банковской отраслью, которая у нас представлена в основном большими государственными банками, - рассказал венчурный инвестор, управляющий фондами Prostor Capital и Skolkovo Digital Алексей Соловьев. - Чисто финтех-стартапы есть не у всех, у большинства - кросс-индустриальные решения, которые применяются и в финтехе тоже. Получается, специализация в финтехе выглядит не так привлекательно для предпринимателей, как кросс-индустриальные модели.

Инвесторы же любят финтех скорее по инерции, полагает Соловьев: на российском рынке был бум финтех-стартапов, когда был "хайп" в организации мобильных банков и микрофинансовых организаций, бум криптовалюты и блокчейна.

- Это некий хвост пролетевшей кометы, потому что чистых причин, почему финтех является инвестиционно привлекательной отраслью, я не вижу, - добавил Соловьев. - В том числе потому что слияний и поглощений финтех-проектов в нашей стране крайне мало, и поэтому интерес инвесторов не может быть подкреплен мощной активностью по слияниям и поглощениям в этом сегменте.