Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". О необычном происшествии написала местная газета Ilta-Sanomat.

Этот случай произошел в воскресенье в Финском заливе. Пограничники получили сигнал о неопознанном судне. Экипаж отправившегося на проверку патрульного катера заметил в тумане странный объект. В своем Facebook финская береговая охрана позже охарактеризовала его как "трехголового монстра".

"Монстром" оказалась российская яхта, внешняя отделка которой была выполнена в стиле древнерусской ладьи, пишет РИА Новости. На борту судна находились семь человек. Яхта направляется на фестиваль в Осло.

Финские пограничники отметили, что для них выезд на опознание приближающегося к границе судна - обычная практика. Однако благодаря яхте из России, этот случай оказался забавным.