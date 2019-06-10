ФРГ выступила посредником от лица Евросоюза на переговорах с Ираном

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас прилетел в Иран впервые за все время пребывания на этом посту. Более того, это первый визит немецкого федерального министра в Исламскую Республику за последние два с половиной года.

Сам Маас накануне не скрывал, что намерен говорить с Тегераном от лица Евросоюза, которому иранцы по сути предъявили ультиматум по поводу "ядерной сделки", в одностороннем порядке дезавуированной администрацией Трампа. Обратный отсчет уже пошел: если к началу июля Берлин, Париж и Лондон не сумеют защитить интересы Ирана, против которого США в одностороннем порядке возобновили санкции, то власти страны, до сих пор исполнявшей свои обязательства в рамках соглашения, грозят также выйти из него.

В Тегеране признали, что не ждут от немецкого гостя какого-либо послания из Вашингтона

К "миссии" Мааса, как окрестили его визит в немецких СМИ, в Тегеране заранее отнеслись сдержанно. Комментируя предстоящую встречу с гостем из Берлина, его иранский коллега Джавад Зариф сообщил, что от немецкой стороны не ждут эффективного посредничества между Тегераном и Вашингтоном. "Маловероятно, что господин Маас везет нам послание", - сказал глава иранского МИДа. Официальный представитель ведомства Аббас Мусави также отметил, что пока Тегеран "не видит со стороны европейских стран эффективных шагов, которые гарантировали бы защиту иранских интересов" в нефтяной и банковской сферах.

Как известно, в настоящее время на повестке стоит вопрос о скорейшем запуске механизма INSTEX - альтернативного инструмента для поддержания торговых обменов с Ираном в связи с отключением страны от международной платежной системы SWIFT под давлением США. Проект инициировали Германия, Франция и Британия, но впоследствии к нему смогут присоединиться и другие страны. По словам Мааса, система вот-вот заработает. Однако проблема в том, что пока она предполагает совершение операций в сферах, и так не затронутых американскими санкциями, например в продовольственной. Против распространения ее на другие транзакции Вашингтон выступает категорически против и грозит санкциями заинтересованным компаниям.

Как признал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в беседе с "Интерфаксом", пока у европейцев "не очень получается раскрутить INSTEX". Напомним, 8 мая, спустя год после того, как США возобновили санкции в отношении Тегерана, последний объявил себя временно - на срок 60 дней - свободным от некоторых ограничений в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году совместно с "шестеркой" международных посредников. Пока речь идет о допустимых запасах низкообогащенного урана (его разрешалось производить в объеме до 300 килограммов) и верхнего предела для количества тяжелой воды (130 тонн). В дальнейшем Тегеран обещает пойти на более серьезные шаги: приостановить модернизацию реактора в Араке и отказаться от ограничений уровня обогащения урана (сейчас допустимая норма - 3,67 процента).