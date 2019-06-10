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Рубрика: Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в РФ

Текст: Ольга Туманова

За последний год бедных в нашей стране стало меньше на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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В отдельных регионах показатель остается высоким. Это обусловлено высоким уровнем безработицы, уточнила она в интервью "Известиям".

По итогам 2018 года доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума была на уровне 12,9 процента. Годом раньше - 13,3 процента.

При этом самой социально незащищенной категорией населения остаются семьи, имеющие детей, особенно многодетные. По данным, которые озвучила вице-премьер, 51 процент из них находится за чертой бедности.

По словам Голиковой, в целом решение проблемы бедности лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны - в экономическом росте.

Экономика Общество Соцсфера Правительство Вице-премьеры
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