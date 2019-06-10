Горячкина ушла в отрыв на турнире претенденток ФИДЕ

В Казани продолжается турнир претенденток ФИДЕ с призовым фондом 200 тысяч евро.

Александра Горячкина показывает на турнире в Казани не по годам мудрую игру Фото: РИА Новости.

Самая молодая участница турнира россиянка Александра Горячкина продолжает радовать болельщиков и специалистов своей не по годам мудрой игрой. В восьмом туре Горячкина обыграла соотечественницу Александру Костенюк.

20-летняя Горячкина в восьми турах турнира претенденток одержала уже пять побед

Шахматистки разыграли венский вариант ферзевого гамбита, в результате чего белые фигуры получили комфортную позицию. В итоге на 42-м ходу Костенюк признала свое поражение, а Горячкина праздновала пятую победу в Казани. В других поединках игрового дня Нана Дзагнидзе уступила Тань Чжунъи, а партии Анны Музычук с сестрой Марией и Екатерины Лагно с Валентиной Гуниной закончились вничью.

После восьмого тура в турнирной таблице по-прежнему лидирует Александра Горячкина, у которой 6,5 очка, следом идет Лагно - у нее 4,5 балла. На третьей строчке расположилась Дзагнидзе с 4 баллами.

Напомним, что победительница турнира претенденток ФИДЕ в Казани получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Пока женщины сражаются в претендентском турнире, в норвежском Ставангере свое мастерство демонстрирует действующий чемпион мира - Магнус Карлсен. После пяти туров Магнус лидирует, набрав восемь очков. Увы, россиянин Александр Грищук начал турнир не очень удачно и с 2,5 очка занимает последнее место.

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