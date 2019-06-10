Исследования: хронический стресс приводит к трагическим последствиям

Стресс поражает не только сердечно-сосудистую систему, но и становится причиной аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз или ревматизм. К такому выводу пришли врачи сразу из нескольких клиник Германии.

Сам по себе стресс не вреден, утверждают ученые. "Стресс становится проблемой только тогда, когда становится хроническим, т.е. держит человека в напряжении по несколько часов в день и сохраняется в течение недель и месяцев", - говорит Гернот Лангс, эксперт по стрессовым расстройствам, главный врач по психосоматике в Schon Klinik в Бад-Брамштедте (Германия).

И тогда организм, включая режим тревоги, запускает ответные биологические механизмы.

Ученые 27 лет наблюдали за 136 637 пациентами, находящимися в состоянии стресса разной степени тяжести. Результат показал: у них значительно чаще по сравнению с другими людьми были диагностированы аритмия, инсульты и сердечные приступы.

Этот продолжительный эксперимент подтвердил хрестоматийный для медиков факт: хронический стресс в первую очередь поражает сердечно-сосудистую систему.

Но, как показывают новые исследования, его последствия - это еще и аутоиммунные заболевания. Истории болезней 106464 пациентов свидетельствуют: у людей, страдающих от стрессовых расстройств, чаще встречаются псориаз, болезнь Крона (заболевание желудочно-кишечного тракта) или рассеянный склероз.

"Выяснить, как именно стресс наносит вред нашему телу, на самом деле трудно", - говорит Стефан Голд, профессор нейропсихиатрии в клинике Charite в Берлине.

Одной из причин может быть то, что у людей, находящихся в состоянии хронического стресса, в крови слишком мало кортизола - гормона стресса. Это подтверждается результатами наблюдения за пациентами, которые страдали от посттравматического стрессового расстройства.

Но почему снижается уровень кортизола, пока не до конца ясно: не так легко вывести причинно-следственную связь между хроническим стрессом и аутоиммунными заболеваниями. Например, стресс мог стать причиной того, что человек начал курить или много есть, и именно это способствовало аутоиммунному заболеванию. Даже обратная связь кажется возможной: скрытое аутоиммунное заболевание запустило воспалительные процессы в организме, и это стало причиной сильного стресса.

Но в пользу того, что все-таки стресс вызывает воспаление, говорит эксперимент, в котором участвовали пациенты с рассеянным склерозом и аутоиммунным заболеванием нерва.

Половина из 120 человек проходила антистрессовую терапию в течение 24 недель, в то время как другая продолжала свою обычную повседневную жизнь. Через 8, 16 и 24 недели врачи подсчитали с помощью магнитно-резонансной томографии количество новых источников воспаления в головном и спинном мозге, что является маркером прогрессирования заболевания. Выяснилось: антистрессовая терапия, очевидно, замедляла течение болезни. Через полгода у тех, кто прошел эту терапию, очагов воспаления мозга стало меньше.

"Развитию аутоиммунных заболеваний могут способствовать как психические, так и биологические факторы", - говорит профессор Голд. В любом случае психика является отправной точкой в лечении стрессовых расстройств. Так что предотвратить сердечные и аутоиммунные заболевания можно, но прежде важно избавиться от хронического стресса.