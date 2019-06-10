Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3520; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 52, ст. 5581; 2006, N 31, ст. 3443; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 39; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 3991, 4013; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 27, ст. 3126; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 19, ст. 2291; N 32, ст. 4298; N 47, ст. 6034; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 9, 21; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4583, 4587, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7037; 2012, N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 41, ст. 5527; N 53, ст. 7596; 2013, N 23, ст. 2866; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6692; 2016, N 1, ст. 18; N 7, ст. 920; N 18, ст. 2504; N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 15, ст. 2131; N 30, ст. 4446; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7314, 7316, 7318; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 18, ст. 2568, 2575; N 32, ст. 5087; N 49, ст. 7496, 7499; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, а также доходов указанных специализированных некоммерческих организаций, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;";

2) абзацы двадцать третий - двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать четвертым - двадцать седьмым.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин