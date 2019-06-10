Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4161; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 19, ст. 2316; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4223; 2018, N 1, ст. 71; N 28, ст. 4156; N 49, ст. 7497) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в абзаце первом пункта 21 после слов "Налогового кодекса Российской Федерации," дополнить словами "услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, услуги в сфере образования,", слова "в течение суток либо" исключить, слова "первого рабочего дня, следующего" заменить словами "десяти календарных дней, следующих";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае, если обязанность по предоставлению кассового чека (бланка строгой отчетности) обеспечивается путем отражения QR-кода, который позволяет покупателю (клиенту) осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) и структура данных которого включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа (далее - QR-код), на дисплее компьютерного устройства пользователя или печати такого QR-кода на бланке документа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, получение кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме с реквизитами, предусмотренными статьей 47 настоящего Федерального закона, осуществляется покупателем (клиентом) самостоятельно с использованием информационного сервиса уполномоченного органа, порядок использования которого определяется уполномоченным органом, или официального программного средства уполномоченного органа для мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства (далее - мобильное приложение уполномоченного органа) путем считывания указанного QR-кода с использованием мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства покупателя (клиента), который обеспечивает доступ покупателя (клиента) к такому информационному сервису уполномоченного органа или указанному мобильному приложению уполномоченного органа.

Кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем (клиентом) в соответствии с настоящим пунктом, в том числе распечатанный им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном носителе или в электронной форме.

Предоставление кассового чека (бланка строгой отчетности) в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на безвозмездной основе.";

в) в подпункте 2 пункта 51 слова "при условии отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода, который позволяет покупателю осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) и структура данных которого включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа (далее - QR-код)" заменить словами "а также осуществления расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов за оказание услуг автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов, при условии отображения при осуществлении расчетов, указанных в настоящем подпункте, на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода";

г) дополнить пунктами 56 - 510 следующего содержания:

"56. Пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчетов, в следующих случаях:

1) при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет") за реализуемый товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров (кроме случаев, указанных в пункте 51 настоящей статьи);

2) при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях;

3) при осуществлении расчетов в случаях, предусмотренных пунктами 58 - 510 настоящей статьи.

57. В случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящей статьи, обязанность по выдаче (направлению) покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, может быть исполнена пользователем одним из следующих способов:

1) путем направления покупателю (клиенту) в момент расчета на абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), предоставленные покупателем (клиентом) пользователю до совершения расчета, сведений в электронной форме, позволяющих идентифицировать такой кассовый чек (бланк строгой отчетности) (регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа), и информации об адресе информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по которому такой кассовый чек (бланк строгой отчетности) может быть бесплатно получен покупателем (клиентом);

2) путем обеспечения покупателю (клиенту) возможности в момент расчета считать с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-код.

58. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению, и (или) законодательство Российской Федерации предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании услуг населению, обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, может быть исполнена пользователем путем передачи клиенту указанного документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами кассового чека (бланка строгой отчетности), позволяющими идентифицировать этот кассовый чек (бланк строгой отчетности) (QR-код и (или) дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителяи фискальный признак документа).

59. При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте обязанность по направлению покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в пунктах 2, 3, 57 и 58 настоящей статьи, может быть исполнена пользователем путем предоставления покупателю (клиенту) указанных документов (билетов) и талонов на бумажном носителе с указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения покупателем (клиентом) с использованием информационных ресурсов оператора фискальных данных и (или) налогового органа, размещенных в сети "Интернет", кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме, который должен быть сформирован в день осуществления расчета.

510. В случаях осуществления расчетов (за исключением расчетов наличными деньгами, а также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем) при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги обязанность по применению контрольно-кассовой техники, в том числе по формированию кассового чека (бланка строгой отчетности) и передаче всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, исполняется пользователем в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет пользователя.

Обязанность по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) при осуществлении расчетов, указанных в настоящем пункте, исполняется путем выдачи (направления) клиенту пользователем бесплатно по его письменному запросу на бумажном носителе или в электронной форме, содержащему наименование услуги, дату и сумму расчета, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения такого запроса. Такой запрос должен быть передан (направлен) клиентом пользователю не позднее трех месяцев со дня формирования соответствующего кассового чека (бланка строгой отчетности). При отсутствии такого запроса по истечении указанного срока обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) считается исполненной.";

2) в статье 2:

а) в пункте 2:

абзац семнадцатый после слов "жилых помещений," дополнить словами "а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"розничная продажа бахил.";

б) пункт 8 после слов "торговли в розлив питьевой водой" дополнить словами "и розничной продажи бахил";

в) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

"13. Контрольно-кассовая техника может не применяться при осуществлении расчетов:

товариществами собственников недвижимости (в том числе товариществами собственников жилья, садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами), жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования;

физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере физической культуры и спорта;

домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области культуры.

Положения настоящего пункта не распространяются на расчеты наличными деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем.

14. Контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуальными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и (или) лотка.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием сети "Интернет" и сетей связи.";

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 43 слова "расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 51 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" заменить словами "случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом";

4) в статье 47:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 11 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка строгой отчетности) на бумажном носителе уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового чека (бланка строгой отчетности), которые могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке строгой отчетности).";

в) в абзаце первом пункта 62 слова "и лотерей," заменить словами ", при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тысяч рублей,".

Статья 2

1. Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи индивидуальные предприниматели в случае заключения трудового договора с работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "в" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин