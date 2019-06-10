Комментируя недавние рекомендации госсекретаря США Майка Помпео европейским странам не сотрудничать с Huawei, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал применение Америкой всей своей мощи для давления на китайскую компанию "позорными и аморальными действиями для крупной державы".

В начале июня китайские власти провели встречи с представителями ведущих высокотехнологичных компаний, таких как американские Microsoft и Dell, британская ARM, южнокорейские Samsung Electronics и Hynix. На встрече бизнесменов предупредили, что отказ поставлять китайской стороне технологии, как того требуют США, повлечет за собой "серьезные последствия".

Наряду с этим Пекин, как пишут ряд государственных СМИ КНР, намерен создать систему защиты своих технологий, чтобы "предупреждать риски для нацбезопасности, усилить способность к инновациям и ускорить развитие ключевых технологий". Подробный план на этот счет может появиться в ближайшем будущем.

Тем временем китайские ученые и студенты, живущие в США, жалуются, что в последние недели отношение к ним стало куда менее дружественным. Продление учебной визы, например, теперь занимает месяцы вместо обычных трех недель. Остается неясным, пройдет ли встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Изначально она планировалась, однако Пекин пока ее не подтверждает.