Ключевая ставка может быть снижена уже в эту пятницу

Банк России 14 июня после более чем годового перерыва вернется к снижению ключевой ставки, прогнозируют аналитики. Решение назрело на фоне тормозящей инфляции и более вялого, чем ожидалось, роста экономики. При этом во втором полугодии могут активизироваться риски, разгоняющие рост цен и, как следствие, ставящие под вопрос устойчивое понижение ставки.

На прошлом заседании по ставке 26 апреля ЦБ сохранил ее на нынешнем уровне - 7,75 процента. По оценке ЦБ, к тому моменту годовая инфляция прошла пик (это было в марте, когда она составляла 5,3 процента) и начала замедляться. Перенос повышения НДС в цены завершился, снизились краткосрочные проинфляционные риски, констатировал тогда ЦБ. Фактически единственной причиной, которой регулятор тогда мотивировал сохранение ставки, стали выросшие инфляционные ожидания населения.

Тогда же Банк России допустил снижение ключевой ставки во II - III квартале 2019 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме на прошлой неделе заявила, что регулятор готов рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании 14 июня. По ее словам, нейтральный уровень ставки по-прежнему находится в диапазоне 6-7 процентов, что значительно выше нынешнего значения. Также Набиуллина ранее указывала, что проинфляционные факторы "в основном себя исчерпали".

Согласно базовому прогнозу регулятора, инфляция на конец года впишется в диапазон 4,7-5,2 процента и вернется в начале 2020 года к целевым 4 процентам. Российская экономика в 2019 году вырастет на 1,2-1,7 процента, ожидает ЦБ.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 5,1 процента против апрельских 5,2 процента. Инфляционные риски на данный момент значительно уменьшились, констатирует аналитик Росбанка Анна Заигрина. Так, из-за слабого потребительского спроса и медленного роста доходов оказался менее выраженным ценовой эффект от повышения НДС. Кроме того, появились первые сообщения о благоприятном прогнозе по урожаю, говорит Заигрина. По ее оценке, к концу года инфляция замедлится до 4,3 процента, а уже 14 июня регулятор вместе с решением о снижении ставки на 0,25 процентного пункта понизит и свой прогноз по инфляции. По мнению Заигриной, в итоговом релизе ЦБ может намекнуть и на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Розничное кредитование продолжает активно ускоряться, это может удержать Банк России от быстрого снижения ключевой ставки

Снижения ставки до 7,5 процента в пятницу ожидают и аналитики "ВТБ Капитала" Александр Исаков и Родион Латыпов. По их мнению, ЦБ объявит о пересмотре прогноза по инфляции либо на этой неделе, либо в сентябре. Новым прогнозным диапазоном может стать годовая инфляция 4-4,5 процента, считают в "ВТБ Капитале". При этом Исаков и Латыпов допускают также понижение прогноза и по росту ВВП до 1-1,5 процента.

Слабый рост экономики может стать главной причиной снижения ключевой ставки 14 июня, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая также считает, что регулятор опустит в пятницу ставку до 7,5 процента. В I квартале рост ВВП замедлился до 0,5 процента год к году, что с учетом корректировки на сезонность равно отрицательному росту в квартальном сопоставлении. В таких условиях Банк России вряд ли отложит снижение ставки, даже несмотря на годовую инфляцию выше 5 процентов, подчеркивает Орлова.

При этом на повестке дня остаются три проинфляционных риска, указывает аналитик. Первый - это риски дальнейшей ценовой динамики. "В июле могут быть разморожены внутренние цены на бензин, что является проинфляционным риском. Кроме того, продовольственная инфляция продолжает ускоряться в годовом выражении, это тоже фактор риска", - перечисляет Орлова.

Второй фактор риска - это ситуация в банковском секторе. Темпы роста розничного кредитования продолжают ускоряться, по состоянию на апрель рынок растет темпом 24 процента год к году. Такая динамика несовместима со снижением ставки Банка России, считает Орлова. Также к концу года правительство ускорит финансирование национальных проектов, и бюджетный фактор тоже может стать фактором риска для динамики инфляции, полагает аналитик. Несмотря на это, Орлова допускает до конца года еще одно снижение ставки - до 7,25 процента.

Таким образом, до конца года Банк России может вернуться к уровню ключевой ставки марта - сентября 2018 года. В сентябре прошлого года регулятор впервые с 2014 года поднял ключевую ставку из-за колебаний на финансовых рынках и снижения рубля. Второй раз, до текущих 7,75 процента, Банк России повысил ставку в декабре - это, как объяснял регулятор, стало в итоге сработавшей страховкой от проинфляционных рисков.